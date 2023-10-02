تكتل إحياء ليبيا يرحب بإجماع البرلمان الليبى على إصدار القوانين الانتخابية

MENAFN - Youm7) رحب تكتل إحياء ليبيا بإجماع مجلس النواب الليبي على إصدار القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا تطلعه إلى إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة مصغرة ومهنية، يتركز عملها على إعداد وتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، عاجلة، ونزيهة، كما ورد في القوانين المذكورة، لافتا إلى استمراره في التواصل والحوار والتشاور الوطني بالخصوص.

ووافق البرلمان الليبي خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.

كان تكتل إحياء ليبيا قد طالب بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة عاجلا، تشكيل حكومة جديدة يتركّز اختصاصها في الإعداد لتلك الانتخابات المتزامنة المنشودة.

أكد تكتل إحياء ليبيا في بيان صحفى الدفع بالمرشح عارف النايض لمنصب رئيس وزراء الحكومة المصغرة التي سيشكلها مجلس النواب

الليبي

بالتشاور مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب الترشح حسب الإجراءات التي سيعلنها مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأكد التكتل أنه سيسعى بالتّشاور والتّعاون مع المؤسّسات السّياديّة والقوى السّياسيّة والمدنيّة والمجتمعيّة اللّيبيّة، لتشكيل هذه الحكومة المصغّرة، والمعنيّة بالتّجهيز للانتخابات، مشيرا إلى إصراره على ضرورة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، ومنعا للمزيد من المماطلات في إجرائها.











