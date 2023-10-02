مسيرات حاشدة لجامعة حلوان.. وقنديل: إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات

MENAFN - Youm7) انطلقت اليوم مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متوجه إلى متحف الحضارة بالفسطاط للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وأيضا التعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة حلوان وطلاب أسرة "من أجل مصر، وطلاب الاتحاد، عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حمل المشاركون مجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم الدولة المصرية وجيشها ورئيسها.

ومن جانبه قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى كافة بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد الذى سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواته المسلحة الأبيَّة، خاصة فى ظل احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال الدكتور قنديل أن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة فى مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات، والتى تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا فى وقت قصير.

وأوضح أن أى تنمية ونهضة حقيقة لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، وأشاد بدور الرئيس السيسى فى تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسى بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار فى كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعى بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.



