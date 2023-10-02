احتفالية ميدان الجلاء تذيع ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن

MENAFN - Youm7) أذاع منظمو احتفالية ميدان الجلاء الكلمة الختامية بمؤتمر حكاية وطن المنعقد على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة.

شهد ميدان الجلاء تزايد وإقبال كبير من المواطنين الوافدين القادمين إلى ميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالات الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

فيما حرص عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على المشاركة فى الاحتفالية المنعقدة الآن بميدان الجلاء بالجيزة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، ومناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء فى مقدمة النواب المشاركون فى الحضور النائب محمد الحسينى والنائب عادل ناصر والنائب علاء ناجى عبد الرحيم والنائبة نشوى الشريف والنائب محمود توشكى والنائب على سماح وأخرين.

فيما يقدم فريق من الفنون الشعبية عدد من الاغانى الوطنية وسط تفاعل الآلاف الجماهير المشاركين فى حضور الاحتفالية.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركين فى المليونية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.