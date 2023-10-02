السلك الدبلوماسي العربى في باكستان ينظم حفل توديع لسفير مصر لدى إسلام آباد

MENAFN - Youm7) نظم السلك الدبلوماسى العربى فى باكستان، الاثنين، حفل توديع لسفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان الدكتور طارق دحروج، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامه الرسمية كسفير لمصر لدى إسلام آباد، بحضور كافة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

واثنى عميد السلك العربى سفير مملكة البحرين لدى إسلام آباد السفير محمد إبراهيم محمد، على التطورات التى شهدتها العلاقات المصرية الباكستانية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس فى 10 اتفاقيات قيد التوقيع بما فى ذلك تسيير رحلات مباشرة لشركة مصر للطيران من القاهرة إلى إسلام آباد.

وتوجه السفير المصرى لدى إسلام آباد طارق دحروج برسالة شكر وتقدير للسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية باكستان لفترة التعاون المثمر والبناء لخدمة مصالح الشعوب العربية.

شارك فى حفل التوديع سفراء الدول العربية أبرزهم عميد السلك الدبلوماسى العربى فى إسلام آباد سفير مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير دولة الكويت، دولة سوريا، الأردن، فلسطين، الجزائر، السودان، ليبيا.





حفل توديع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروجحفل توديع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروجحفل توديع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج



