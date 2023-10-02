السلك الدبلوماسي العربى في باكستان ينظم حفل توديع لسفير مصر لدى إسلام آباد

(MENAFN
- Youm7) نظم السلك الدبلوماسى العربى فى باكستان، الاثنين، حفل توديع لسفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان الدكتور طارق دحروج، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهامه الرسمية كسفير لمصر لدى إسلام آباد، بحضور كافة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
واثنى عميد السلك العربى سفير مملكة البحرين لدى إسلام آباد السفير محمد إبراهيم محمد، على التطورات التى شهدتها العلاقات المصرية الباكستانية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس فى 10 اتفاقيات قيد التوقيع بما فى ذلك تسيير رحلات مباشرة لشركة مصر للطيران من القاهرة إلى إسلام آباد.
وتوجه السفير المصرى لدى إسلام آباد طارق دحروج برسالة شكر وتقدير للسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية باكستان لفترة التعاون المثمر والبناء لخدمة مصالح الشعوب العربية.
شارك فى حفل التوديع سفراء الدول العربية أبرزهم عميد السلك الدبلوماسى العربى فى إسلام آباد سفير مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير دولة الكويت، دولة سوريا، الأردن، فلسطين، الجزائر، السودان، ليبيا.
حفل توديع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج
حفل توديع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج
حفل توديع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج
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