طبيب حائز على جائزة نوبل يعلن ترشحه للرئاسة فى الكونغو الديمقراطية

قال الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس مكويجي، الاثنين، إنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018 بسبب كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف الجنسي، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.

وفى السياق نفسه، أعلن الائتلاف الحاكم بـ الكونغو الديمقراطية

رسميا، ترشيح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

وشهدت الولاية الأولى لتشيسيكيدي قائمة طويلة من الأزمات الأمنية والاقتصادية، ففي سنوات حكمه الأولى تفشى فيروس إيبولا في البلد الذي يعد أكبر مورد للكوبالت وثالث منتج للنحاس في العالم.

وفاز تشيسيكيدي بفترة ولاية أولى في انتخابات 2018، وسط تنازع بشأن النتيجة، وإلى جانب الأزمات الصحية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد شهدت البلاد أيضا انعداماً للأمن لا سيما في الشرق، إذ استولت حركة إم.23 المتمردة على مساحات كبيرة من الأراضي، مما أدى إلى انهيار العلاقات مع رواندا المجاورة.

وجرى ترشيح تشيسيكيدي بالإجماع ، لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل، خلال المؤتمر العام للائتلاف الحاكم الذي يضم شخصيات ذات ثقل سياسي مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كامهيري.