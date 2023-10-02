النواب الكنديون ينتخبون رئسيا جديدا للبرلمان الثلاثاء

(MENAFN
- Youm7) ينتخب النواب الكنديون يوم غد الثلاثاء، رئيسا جديدا لمجلس العموم بعد استقالة الرئيس السابق أنتوني روتا.
واستقال روتا بعد أن تم حثه على الاستقالة إثر قراره بدعوة رجل خدم في وحدة نازية إلى البرلمان خلال زيارة تاريخية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان.
وهذا أمر نادر الحدوث في كندا، حيث تم انتخاب اثنين فقط من رؤساء البرلمان الـ 36 منذ الاتحاد في منتصف الدورة البرلمانية، وجميع أعضاء البرلمان مؤهلون ويعتبرون مرشحين تلقائيًا لهذا الدور، باستثناء الوزراء وقادة الأحزاب المعترف بها.
وطبقا للبروتوكول، فإنه سيتم إعلان إسم الفائز في نهاية العملية الإنتخابية، وليس عدد الأصوات التي حصل عليها.
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