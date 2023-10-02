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النواب الكنديون ينتخبون رئسيا جديدا للبرلمان الثلاثاء

10/2/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Youm7) ينتخب النواب الكنديون يوم غد الثلاثاء، رئيسا جديدا لمجلس العموم بعد استقالة الرئيس السابق أنتوني روتا.


واستقال روتا بعد أن تم حثه على الاستقالة إثر قراره بدعوة رجل خدم في وحدة نازية إلى البرلمان خلال زيارة تاريخية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان.


وهذا أمر نادر الحدوث في كندا، حيث تم انتخاب اثنين فقط من رؤساء البرلمان الـ 36 منذ الاتحاد في منتصف الدورة البرلمانية، وجميع أعضاء البرلمان مؤهلون ويعتبرون مرشحين تلقائيًا لهذا الدور، باستثناء الوزراء وقادة الأحزاب المعترف بها.


وطبقا للبروتوكول، فإنه سيتم إعلان إسم الفائز في نهاية العملية الإنتخابية، وليس عدد الأصوات التي حصل عليها.


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