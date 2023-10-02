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النمسا: اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في كييف إشارة قوية للتضامن معها

10/2/2023 2:35:09 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج اليوم زيارة إلى أوكرانيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف في إطار اجتماع غير رسمي للمجلس.


وأوضح شالينبرج - في تصريح اليوم الاثنين - أن الاجتماع يمثل "إشارة قوية للتضامن" مع أوكرانيا والتي تدافع عن نفسها ضد الحرب الروسية منذ فبراير 2022.


وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن عن الاجتماع قبل أسبوعين تقريبًا لكنه لم يحدد موعدًا محددًا لأسباب أمنية.


يشار إلى أنه بصرف النظر عن المجالس التي انعقدت خلال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، فهذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مجلس وزراء الخارجية ليس في الاتحاد الأوروبي ولكن في دولة خارج الاتحاد.


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