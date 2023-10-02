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سامى الشيشينى: فوز السكة على المقاصة يعيد الفريق للمنافسة فى دورى المحترفين

10/2/2023 2:35:06 PM
(MENAFN- Youm7)

أكد سامي الشيشيني، المشرف علي الكرة بنادي السكة الحديد، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام المقاصة على ملعب الأخير بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وقال سامي الشيشيني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفوز في مباراة اليوم منح الفريق فرصة الاستمرار في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام لافيينا على ملعب السكة، وفي حالة خسارة أي نقاط في مباراة اليوم كان الوضع سيزداد سوءا من حيث المنافسة؛ بسبب اتساع فارق النقاط بخلاف أن الدوري من دور واحد فقط.

ووجه الشيشيني الشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه في مباراة اليوم وكذلك في مباراة لافيينا الأولى، مؤكدا أن أمير عزمي مجاهد، المدير الفني للفريق، نجح في بناء فريق قوي يمتاز لاعبوه بالمهارة والروح العالية والرجولة في الأداء داخل الملعب، وهو ما سينعكس على قدرة الفريق على المنافسة.

ونجح السكة الحديد في الفوز خارج ملعبه على مصر المقاصة بهدف دون مقابل، أحرزه محمد جمال في الدقيقة 4 من عمر اللقاء الذى أقيم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السكة الحديد إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام لافيينا سلبيا، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند صفر من النقاط لسابق خسارتها في الجولة الأولى أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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