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هشام صلاح مهدد بالغياب عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الجونة

10/2/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Youm7) بات الظهير الأيمن للاتحاد السكندري مهددا بالغياب عن قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة المقبلة من دورى نايل والمقرر لها الجمعة المقبل للإصابة.



وتعرض هشام صلاح للإصابة في مباراة سيراميكا، وانضم بعد تعافيه من الإصابة لقائمة فريقه أمام الاسماعيلي لكن الإصابة عاودت اللاعب وبات مهددا بالغياب مرة أخرى عن مواجهة الجونة المقبلة.




وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان الجهاز الفني منحها للاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دوري نايل.



ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.



ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوزه على سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.







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