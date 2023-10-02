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اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء الأشواط الإضافية فى الأدوار التمهيدية ببطولة كأس مصر

10/2/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) أخطر اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر
الموسم المقبل، بإلغاء الأشواط الإضافية في الأدوار التمهيدية من المسابقة التي أُجريت قرعتها اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة.
وأجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم الإثنين، مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمشاركة الأندية المتواجدة بالأقسام الثاني (ب) والثالث والرابع.
وجاءت نتائج قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مص كالتالى:
اتحاد الشرطة مع ليفيلز الو إيجيبت مع إسكو النصر الرياضى مع أورانج مصر للتأمين مع المعادى واليخت الطيران مع المرج الرياضى اللجنة الرياضية بوزارة التربية والتعليم مع حلوان العام الإنتاج الحربى مع شبرا الخيمة "البلاستيك" العبور مع القناطر الخيرية بهتيم مع هليوبوليس الترسانة مع البطل الأوليمبى تلا التنمية مع الصيد جولدى مع حدائق الأهرام إيسترن كومبانى مع الإعلاميين الأوليمبى مع دلفى إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول الحمام مع السلوم سبورتنج مع المصرى بالسلوم دمنهور مع سبورتنج كاسل مالية كفر الزيات مع سمنود الصيد بالمحلة مع بسيون كفر الشيخ مع قلين بنى عبيد مع شرقية المنصورة مع السنبلاوين رأس البر مع منية سمنود بلبيس مع الشرقية بالزقازيق المريخ مع الرباط والأنوار بور فؤاد مع منتخب السويس الفيوم مع توت عنخ أمون الواسطى مع بنى سويف نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف المنيا مع بنى مزار أسمنت أسيوط مع أبو تيج مغاغة مع شبان المسلمين بقنا ديروط مع القوصية الأولمنيوم مع كيما أسوان
وحدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مباريات كأس مصر ومؤجلات مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد.
وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.
كما رفضت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.





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