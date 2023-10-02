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المقاصة: الخسارة من السكة عكس سير المباراة والقادم أفضل

10/2/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) أبدى إسلام عادل مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة عدم رضاه عن الخسارة التي تعرض لها الفريق اليوم في مباراة السكة الحديد بالجولة الثانية من دوري المحترفين، مؤكدًا رضاءه عن المستوى ولكنه غير سعيد بالنتيجة خاصة أنها الخسارة الثانية للفريق.

وقال إسلام عادل لـ"اليوم السابع" إن الفريق يضم لاعبين صغار في السن والمستوى يتحسن من مباراة لأخرى إلا أن الخسارة الثانية محبطة خاصة أنها كانت عكس سير اللقاء، وكان الفريق يستحق نتيجة أفضل من هذه.

ونجح السكة الحديد في الفوز خارج ملعبه على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد جمال في الدقيقة 4 من عمر اللقاء الذى أقيم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السكة الحديد إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام لافيينا سلبيا، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند صفر من النقاط لسابق خسارتها في الجولة الأولى أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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