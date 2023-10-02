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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 10 / 2023

10/2/2023 2:35:03 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: وزير الشباب والرياضة يُعلن تفاصيل زيادات مكافآت الرياضيين.

وزير الشباب والرياضة يُعلن تفاصيل زيادات مكافآت الرياضيين




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