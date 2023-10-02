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رئيس (الأولمبية) الكويتية: كلمات سمو ولي العهد لإبنائه الرياضيين ساهمت في تحقيق الإنجازات

10/2/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- أكد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح أن اجتماع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مع أبنائه اللاعبين واللاعبات وكلماته التحفيزية كان لها بالغ الأثر في تحقيق تلك الانجازات في مختلف منافسات دورة الألعاب الآسيوية ال19.
وأثنى الناصر في تصريح صحفي على الانجاز الذي حققه البطل يعقوب اليوحة باحرازه الميدالية الذهبية في سباق 110 متر حواجز في دورة الألعاب الاسيوية ال19 المقامة في الصين.
وأعرب عن الامل في مواصلة حصد الميداليات ورفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل القارية والدولية.
يذكر ان حصيلة الكويت في دورة الالعاب الآسيوية ال19 هي ست ميداليات منها ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية. (النهاية) س ع د

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