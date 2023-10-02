رئيس (الأولمبية) الكويتية: كلمات سمو ولي العهد لإبنائه الرياضيين ساهمت في تحقيق الإنجازات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- أكد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح أن اجتماع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مع أبنائه اللاعبين واللاعبات وكلماته التحفيزية كان لها بالغ الأثر في تحقيق تلك الانجازات في مختلف منافسات دورة الألعاب الآسيوية ال19.
وأثنى الناصر في تصريح صحفي على الانجاز الذي حققه البطل يعقوب اليوحة باحرازه الميدالية الذهبية في سباق 110 متر حواجز في دورة الألعاب الاسيوية ال19 المقامة في الصين.
وأعرب عن الامل في مواصلة حصد الميداليات ورفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل القارية والدولية.
يذكر ان حصيلة الكويت في دورة الالعاب الآسيوية ال19 هي ست ميداليات منها ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية. (النهاية) س ع د
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