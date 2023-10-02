Monday, 02 October 2023 10:11 GMT

(محافظي الوكالة الدولية) للطاقة الذرية يزكي السفير الأرجنتيني هولجر مارتنسن رئيسا جديدا له

10/2/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 10 ( كونا) -- أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين تزكية السفير الأرجنتيني هولجر مارتنسن رئيسا جديدا له مدة عام كامل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان أنه تمت تزكية السفير مارتينسن الممثل الدائم للأرجنتين لدى المنظمات الدولية التي يوجد مقرها في فيينا خلفا لسفير جمهوريةالتشيك لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إيفو سراميك.
ولفتت الوكالة إلى أن مارتينسن كان يشغل منصب كبير المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية والتجارة الدولية في الارجنتين قبل تعيينه لرئاسة مجلس المحافظين ثاني أعلى سلطة في الوكالة.
وأشادت بالخبرة الدبلوماسية الكبيرة التي يتمتع بها مارتينسن حيث شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية الارجنتينية بما في ذلك منصب الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية وعضو وفد الأرجنتين لدى مجلس الأمن بنيويورك في عامي 1995 و1999 كما انه عضو في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الانسانية منذ عام 2022.
وأشارت إلى أن السفير عمل أيضا في المجال الأكاديمي كأستاذ جامعي متخصص في الممارسات متعددة الاطراف الدبلوماسية والقانون الدولي العام في معهد الخدمة الخارجية في الأرجنتين بالإضافة إلى عمله أستاذا مساعدا للقانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة (بوينس آيرس) منذ عام 1990.
ويعتبر مجلس المحافظين أبرز هيئات صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد المؤتمر السنوي العام للوكالة.
ويضم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشكيلته الجديدة 35 عضوا في فترة 2023-2024 ومن بينهم المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والمملكة المتحدة اضافة إلى روسيا والولايات المتحدة الامريكية. (النهاية)

ع م ق / م ع ا




MENAFN02102023000071011013ID1107175973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث