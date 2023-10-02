(محافظي الوكالة الدولية) للطاقة الذرية يزكي السفير الأرجنتيني هولجر مارتنسن رئيسا جديدا له

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 10 ( كونا) -- أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين تزكية السفير الأرجنتيني هولجر مارتنسن رئيسا جديدا له مدة عام كامل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان أنه تمت تزكية السفير مارتينسن الممثل الدائم للأرجنتين لدى المنظمات الدولية التي يوجد مقرها في فيينا خلفا لسفير جمهوريةالتشيك لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إيفو سراميك.
ولفتت الوكالة إلى أن مارتينسن كان يشغل منصب كبير المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية والتجارة الدولية في الارجنتين قبل تعيينه لرئاسة مجلس المحافظين ثاني أعلى سلطة في الوكالة.
وأشادت بالخبرة الدبلوماسية الكبيرة التي يتمتع بها مارتينسن حيث شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية الارجنتينية بما في ذلك منصب الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية وعضو وفد الأرجنتين لدى مجلس الأمن بنيويورك في عامي 1995 و1999 كما انه عضو في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الانسانية منذ عام 2022.
وأشارت إلى أن السفير عمل أيضا في المجال الأكاديمي كأستاذ جامعي متخصص في الممارسات متعددة الاطراف الدبلوماسية والقانون الدولي العام في معهد الخدمة الخارجية في الأرجنتين بالإضافة إلى عمله أستاذا مساعدا للقانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة (بوينس آيرس) منذ عام 1990.
ويعتبر مجلس المحافظين أبرز هيئات صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد المؤتمر السنوي العام للوكالة.
ويضم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشكيلته الجديدة 35 عضوا في فترة 2023-2024 ومن بينهم المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والمملكة المتحدة اضافة إلى روسيا والولايات المتحدة الامريكية. (النهاية)
ع م ق / م ع ا
MENAFN02102023000071011013ID1107175973
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