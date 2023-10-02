تكليف سياسي مقرب من روسيا بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في سلوفاكيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 10 (كونا) -- كلفت رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا رئيس الوزراء السابق الموالي لروسيا روبرت فيتسو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في سلوفاكيا.
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن كابوتوفا القول إنه "بصفتها رئيسة للدولة فإنها تحترم نتائج الانتخابات وضمان عمل المؤسسات الدستورية وبالتالي تكليف زعيم الحزب الذي حشد أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت السبت الماضي حيث حصل الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديموقراطي (سمير - أس دي) بقيادة فيتسو على نحو 23 في المئة من الأصوات".
ويفترض المراقبون أن سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي كانت في السابق واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا سوف تقوم بانعطافة كاملة في سياستها الخارجية في حالة نجاح فيتسو بتشكيل الحكومة وتقترب أكثر من موقف هنغاريا المناهض للغرب والمتعاطف مع موسكو.
وسيعتمد فيتسو عند تشكيل الحكومة على الأحزاب الاخرى لتحقيق الاغلبية في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.
ويتوقع أن يكون الشريك المحتمل لحزب (سمير - أس دي) هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي انشق عن حزب (سمير) في عام 2020 أما الشريك الثالث فقد يكون الحزب الوطني السلوفاكي القومي.
وكان فيتسو رئيسا لحكومة سلوفاكيا في الفترة من 2006 الى 2010 ومن 2012 الى 2018 وشكل مرتين حكومة مع الحزب الاشتراكي الوطني الذي يرفض أيضا تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لاوكرانيا. (النهاية)
ع م ق / م م ج
MENAFN02102023000071011013ID1107175972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.