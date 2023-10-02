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تكليف سياسي مقرب من روسيا بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في سلوفاكيا

10/2/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 10 (كونا) -- كلفت رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا رئيس الوزراء السابق الموالي لروسيا روبرت فيتسو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في سلوفاكيا.
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن كابوتوفا القول إنه "بصفتها رئيسة للدولة فإنها تحترم نتائج الانتخابات وضمان عمل المؤسسات الدستورية وبالتالي تكليف زعيم الحزب الذي حشد أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت السبت الماضي حيث حصل الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديموقراطي (سمير - أس دي) بقيادة فيتسو على نحو 23 في المئة من الأصوات".
ويفترض المراقبون أن سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي كانت في السابق واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا سوف تقوم بانعطافة كاملة في سياستها الخارجية في حالة نجاح فيتسو بتشكيل الحكومة وتقترب أكثر من موقف هنغاريا المناهض للغرب والمتعاطف مع موسكو.
وسيعتمد فيتسو عند تشكيل الحكومة على الأحزاب الاخرى لتحقيق الاغلبية في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.
ويتوقع أن يكون الشريك المحتمل لحزب (سمير - أس دي) هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي انشق عن حزب (سمير) في عام 2020 أما الشريك الثالث فقد يكون الحزب الوطني السلوفاكي القومي.
وكان فيتسو رئيسا لحكومة سلوفاكيا في الفترة من 2006 الى 2010 ومن 2012 الى 2018 وشكل مرتين حكومة مع الحزب الاشتراكي الوطني الذي يرفض أيضا تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لاوكرانيا. (النهاية)

ع م ق / م م ج




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