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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يقترح دعما عسكريا لأوكرانيا بأكثر من 5 مليارات دولار لعام 2024

10/2/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 2 - 10 (كونا) -- اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين تقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا بنحو خمسة مليارات يورو (2ر5 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل.
جاء ذلك في تصريح لبوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.
وقال بوريل "لقد اقترحت غطاء ثنائيا جديدا متعدد السنوات في إطار مرفق السلام الأوروبي يصل إلى خمسة مليارات يورو (2ر5 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل وسيأتي المزيد".
وأضاف "نواصل تدريب الجنود الأوكرانيين. والهدف اليوم هو تدريب 40 ألف جندي في الأشهر المقبلة وهذا يشمل التدريب المتخصص لطياري الطائرات المقاتلة".
وأشار إلى أن اجتماع اليوم تحدث عن الحرب والجهود العسكرية والقدرة على الصمود والهجمات السيبرانية وأيضا عن السلام.
وذكر للصحافة "لقد لاحظنا أن صيغة السلام التي طرحها الرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي هي مبادرة السلام الوحيدة التي تمت مناقشتها في المجتمع الدولي. وقد تم ذكر مبادرات أخرى لكنها اختفت".
وأضاف "أن الصيغة الوحيدة المتبقية والوحيدة التي تجذب انتباه وعمل المجتمع الدولي هي صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي. إنها - يمكننا أن نقول - الخيار الوحيد أمامنا. إنها "الصيغة". وسنواصل العمل كاتحاد أوروبي لجعله أكثر عالمية وأساسا للسلام المستقبلي".
وشدد على أن هذا الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في كييف يجب أن "يفهم على أنه التزام واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا ودعمها المستمر بجميع الأبعاد. ودعمها العسكري ودعمها للسلام - من أجل سلام عادل. من أجل المساءلة والعمل من أجل مسار عضوية الاتحاد الأوروبي".
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه سعيد بالترحيب بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في "الاجتماع التاريخي في أوكرانيا" الذي عقد لأول مرة في التاريخ خارج حدود الاتحاد الأوروبي الحالية.
وأضاف "إنني ممتن للاتحاد الأوروبي وشخصيا لبوريل على دعمهم الثابت لأوكرانيا". (النهاية)

ن خ / م م ج




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