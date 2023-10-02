الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يقترح دعما عسكريا لأوكرانيا بأكثر من 5 مليارات دولار لعام 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 2 - 10 (كونا) -- اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين تقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا بنحو خمسة مليارات يورو (2ر5 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل.
جاء ذلك في تصريح لبوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.
وقال بوريل "لقد اقترحت غطاء ثنائيا جديدا متعدد السنوات في إطار مرفق السلام الأوروبي يصل إلى خمسة مليارات يورو (2ر5 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل وسيأتي المزيد".
وأضاف "نواصل تدريب الجنود الأوكرانيين. والهدف اليوم هو تدريب 40 ألف جندي في الأشهر المقبلة وهذا يشمل التدريب المتخصص لطياري الطائرات المقاتلة".
وأشار إلى أن اجتماع اليوم تحدث عن الحرب والجهود العسكرية والقدرة على الصمود والهجمات السيبرانية وأيضا عن السلام.
وذكر للصحافة "لقد لاحظنا أن صيغة السلام التي طرحها الرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي هي مبادرة السلام الوحيدة التي تمت مناقشتها في المجتمع الدولي. وقد تم ذكر مبادرات أخرى لكنها اختفت".
وأضاف "أن الصيغة الوحيدة المتبقية والوحيدة التي تجذب انتباه وعمل المجتمع الدولي هي صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي. إنها - يمكننا أن نقول - الخيار الوحيد أمامنا. إنها "الصيغة". وسنواصل العمل كاتحاد أوروبي لجعله أكثر عالمية وأساسا للسلام المستقبلي".
وشدد على أن هذا الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في كييف يجب أن "يفهم على أنه التزام واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا ودعمها المستمر بجميع الأبعاد. ودعمها العسكري ودعمها للسلام - من أجل سلام عادل. من أجل المساءلة والعمل من أجل مسار عضوية الاتحاد الأوروبي".
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه سعيد بالترحيب بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في "الاجتماع التاريخي في أوكرانيا" الذي عقد لأول مرة في التاريخ خارج حدود الاتحاد الأوروبي الحالية.
وأضاف "إنني ممتن للاتحاد الأوروبي وشخصيا لبوريل على دعمهم الثابت لأوكرانيا". (النهاية)
ن خ / م م ج
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