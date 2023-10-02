قطر تدعو لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده احترام الانسان لأخيه الانسان واحترام الانسان المستدام للطبيعة.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء القطري خلال افتتاح معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة الذي انطلق اليوم الاثنين برعاية وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومشاركة دولية واسعة.
وقال محمد بن عبدالرحمن إن "الدوحة تتشرف مجددا باحتضان حدث عالمي ينسجم مع التزامها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا" كما يشكل المعرض إضافة للمبادرات المتنوعة التي تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر امانا واستقرارا لشعوب الأرض كافة.
وأضاف ان هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمير قطر في إطار تحقيق توازن بين الحاجات التنموية وحماية موارد الطبيعية بحرا وبرا وجوا لتحقيق رؤية قطر الوطنية عام 2030 التي تعد أحد ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل.
وأعرب عن تطلعه من خلال هذا المعرض الى مبادرات جادة تعيد الأمل للأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة "ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز أو تفضيل".
ودعا رئيس مجلس الوزراء القطري مجددا إلى مزيد من الحلول والابتكارات الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة والتي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن أمن الطاقة العادل للجميع.
وأكد ان المهام العظيمة لا تنجز الا بالتعاون والتضامن وتبادل الخبرات مشيرا الى ان العمل الجماعي الدولي يمكن ان "يوفر للأجيال القادمة عالم صالح للحياة بشكل آمن ومستقر".
في سياق متصل قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس في كلمة مماثلة ان البشرية وجدت على مر التاريخ طرقا للتكيف والابتكار والازدهار وسط المناظر الطبيعية والمناخات المتنوعة مشيرا الى ان البشرية تواجه تهديدا فعليا يتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشدد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للصمود ومقاومة التغيير المناخي داعيا إلى مشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في المعرض لمواجهة التحديات المتنوعة والمختلفة.
من جهته قال رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة ليوناردو كابيتانيو "نحتفل بمعلم ضخم يجمع الأمم والثقافات والأفكار بروح التعاون والتقارب بينها باسم البستنة والاستدامة ومستقبل أكثر اشراقا".
واعتبر في كلمته ان المعرض الذي يستمر 179 يوما يأتي في الوقت المناسب لاستكشاف الإمكانات المذهلة للطبيعة والابداع البشري لتحويل المناظر الطبيعية القاحلة لنظم بيئية مزدهرة ومستدامة.
ويسلط معرض (إكسبو 2023 الدوحة) والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية ومساهمة المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر وهو أول معرض من نوعه للبستنة يرمي إلى التخفيف من حدة التصحر وآثاره.
وشارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض. (النهاية)
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