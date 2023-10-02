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قطر تدعو لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن

10/2/2023 2:34:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده احترام الانسان لأخيه الانسان واحترام الانسان المستدام للطبيعة.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء القطري خلال افتتاح معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة الذي انطلق اليوم الاثنين برعاية وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومشاركة دولية واسعة.
وقال محمد بن عبدالرحمن إن "الدوحة تتشرف مجددا باحتضان حدث عالمي ينسجم مع التزامها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا" كما يشكل المعرض إضافة للمبادرات المتنوعة التي تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر امانا واستقرارا لشعوب الأرض كافة.
وأضاف ان هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمير قطر في إطار تحقيق توازن بين الحاجات التنموية وحماية موارد الطبيعية بحرا وبرا وجوا لتحقيق رؤية قطر الوطنية عام 2030 التي تعد أحد ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل.
وأعرب عن تطلعه من خلال هذا المعرض الى مبادرات جادة تعيد الأمل للأجيال المقبلة بعالم يحفل بحياة آمنة "ننشدها لجميع سكانه بلا تمييز أو تفضيل".
ودعا رئيس مجلس الوزراء القطري مجددا إلى مزيد من الحلول والابتكارات الصديقة للبيئة في كافة مناحي الحياة والتي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن أمن الطاقة العادل للجميع.
وأكد ان المهام العظيمة لا تنجز الا بالتعاون والتضامن وتبادل الخبرات مشيرا الى ان العمل الجماعي الدولي يمكن ان "يوفر للأجيال القادمة عالم صالح للحياة بشكل آمن ومستقر".
في سياق متصل قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس في كلمة مماثلة ان البشرية وجدت على مر التاريخ طرقا للتكيف والابتكار والازدهار وسط المناظر الطبيعية والمناخات المتنوعة مشيرا الى ان البشرية تواجه تهديدا فعليا يتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وشدد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للصمود ومقاومة التغيير المناخي داعيا إلى مشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في المعرض لمواجهة التحديات المتنوعة والمختلفة.
من جهته قال رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة ليوناردو كابيتانيو "نحتفل بمعلم ضخم يجمع الأمم والثقافات والأفكار بروح التعاون والتقارب بينها باسم البستنة والاستدامة ومستقبل أكثر اشراقا".
واعتبر في كلمته ان المعرض الذي يستمر 179 يوما يأتي في الوقت المناسب لاستكشاف الإمكانات المذهلة للطبيعة والابداع البشري لتحويل المناظر الطبيعية القاحلة لنظم بيئية مزدهرة ومستدامة.
ويسلط معرض (إكسبو 2023 الدوحة) والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية ومساهمة المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر وهو أول معرض من نوعه للبستنة يرمي إلى التخفيف من حدة التصحر وآثاره.
وشارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض. (النهاية)

س س س / ر س




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