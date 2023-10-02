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الرئيس المصري يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

10/2/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 10 (كونا)-- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بثها التلفزيون المصري خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من الشهر ذاته. (النهاية)

ا س م / م م ج




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