الرئيس المصري يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 10 (كونا)-- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بثها التلفزيون المصري خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من الشهر ذاته. (النهاية)
ا س م / م م ج
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