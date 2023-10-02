اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية تعتمد مشروع لائحة (تكويت العقود الحكومية)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- اعتمدت اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل اليوم الإثنين مشروع لائحة (تكويت العقود الحكومية) الهادف إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين على بند العقود الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لمتابعة أعمالها وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.
وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية يسهم (المشروع) في خلق فرص وظيفية جديدة بالعقود الحكومية وقد كلفت (اللجنة) الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة إدخاله حيز التنفيذ.
واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون بمنزلة حجر الأساس لتوفير البيانات التي تسهم بدورها في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي واتساقها مع احتياجات سوق العمل وتوفير بيانات لحظية للسوق إضافة إلى قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات المساهمة في تنظيم سوق العمل وتطويره.
واعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني الذي يسهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها في حين تسهم توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها في ضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة كما يوفر المشروع بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها وقد كلفت (اللجنة) الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال ستة أشهر.
واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني والذي يسهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية وقد كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيز التنفيذ.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة خفض نسبة العمالة في عقود المناولة الحكومية التي تشمل عقود النظافة والحراسة.
وأقرت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة وهي (تطوير سوق العمل) برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة و(معالجة اختلالات التركيبة السكانية) برئاسة وكيل وزارة الداخلية لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في الثامن من مايو الماضي على تشكيل اللجنة على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة (آنذاك ) وبعضوية عدد من الجهات الحكومية. (النهاية)
ح م د / م ص ع
MENAFN02102023000071011013ID1107175967
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