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اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية تعتمد مشروع لائحة (تكويت العقود الحكومية)

10/2/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- اعتمدت اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل اليوم الإثنين مشروع لائحة (تكويت العقود الحكومية) الهادف إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين على بند العقود الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لمتابعة أعمالها وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.
وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية يسهم (المشروع) في خلق فرص وظيفية جديدة بالعقود الحكومية وقد كلفت (اللجنة) الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة إدخاله حيز التنفيذ.
واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون بمنزلة حجر الأساس لتوفير البيانات التي تسهم بدورها في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي واتساقها مع احتياجات سوق العمل وتوفير بيانات لحظية للسوق إضافة إلى قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات المساهمة في تنظيم سوق العمل وتطويره.
واعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني الذي يسهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها في حين تسهم توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها في ضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة كما يوفر المشروع بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها وقد كلفت (اللجنة) الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال ستة أشهر.
واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني والذي يسهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية وقد كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيز التنفيذ.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة خفض نسبة العمالة في عقود المناولة الحكومية التي تشمل عقود النظافة والحراسة.
وأقرت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة وهي (تطوير سوق العمل) برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة و(معالجة اختلالات التركيبة السكانية) برئاسة وكيل وزارة الداخلية لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في الثامن من مايو الماضي على تشكيل اللجنة على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة (آنذاك ) وبعضوية عدد من الجهات الحكومية. (النهاية)

ح م د / م ص ع



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