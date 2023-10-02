التربية وأمنية تجددان اتفاقية الربط والحماية الإلكترونيّة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 تشرين الأول (بترا) - جددت وزارة التربية والتعليم وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة مع شركة أمنية، لمدة 3 سنوات إضافية.
وبحسب بيان للوزارة فإن الاتفاقية تهدف إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ورفع كفاءتها في أكثر من 3500 مدرسة و112 مديرية ومبنى إداري.
ويعد مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة الذي باشرت شركة أمنية بتنفيذه في العام 2016، الأضخم والأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية في الأردن، حيث يسهم المشروع في تعزيز الإنتاجية وتوفير حلول الاتصال المتكاملة في المدارس، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والتربوية وإعداد طلبة مؤهلين ومبدعين للعمل والحياة.
وبين وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن أهمية هذا المشروع تكمن بتهيئة البنية التحتية اللازمة للعمل على إيصال خدمات الربط للغرف الصفية، وبما يسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العملية التربوية ودعم جهود الوزارة في تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي، وبما يتواءم مع أهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة.
وأعرب محافظة عن شكره وتقديره للقوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي ممثلة بهيئة الاتصالات الخاصة المشرفة على المشروع، ولشركة أمنية لتعاونهما مع الوزارة وتنفيذ المشروع، مبينًا أن تنفيذ المشروع من قبل شركة أمنية يأتي تجسيداً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أشاد مدير عام هيئة الاتصالات الخاصة العميد المهندس هيثم حسين بكر، بشراكة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي كذراع تكنولوجي ومديرية متخصصة في القوات المسلحة مع مؤسسات الدولة الأردنية كافة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات وتعظيم الإنجازات الوطنية وبما يسهم في تعزيز متطلبات الأمن الوطني الشامل.
وأشار العميد المهندس بكر إلى أهمية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة وقيمتيه المضافة والفنية لاستخدامه لأي أغراض وطنية .
بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه عن فخره بتجديد الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، التي تعكس مدى التزام شركة أمنية بدعم النظام التعليمي في الأردن من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة وذات جودة عالية، وإيمان الشركة بأن التكنولوجيا ستلعب دورًا رئيسيًا في مستقبل الطلاب.
ولفت قمحيه إلى أن المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية حقق نجاحًا واضحًا وملحوظًا، حيث أن تنفيذه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرات والتقنيات المتطورة التي تتوافر لدى أمنية، ويظهر الإمكانات والقدرات الفنية والتقنية والتكنولوجية والهندسية التي تتمتع بها الشركة.
من جانبه، بين مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان أن المركز سيستمر بمتابعة تنفيذ مستوى الخدمة، ومتابعة الأعمال المنجزة واستمرارية العمل خلال مدة الاتفاقية.
ويستهدف المشروع أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، و 100 ألف موظف من موظفي وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى زيادة سرعات الإنترنت الآمن في جميع مدارس ومديريات وزارة التعليم مجانًا ودون أي رسوم، وذلك للمساهمة في تسريع دخول مدارس الأردن إلى المستقبل الرقمي للعمليّة التعليميّة.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة أمنية على امتداد الثلاث سنوات المقبلة نحو 12 منحة دراسية لعدد من الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس وبمعدل 4 منح دراسية مع بداية كل سنة، كما ستقوم الشركة بعقد دورات تدريبية متخصصة لمجموعة من موظفي وزارة التربية والتعليم حول أحدث التكنولوجيا المتوفرة في السوق الأردني، بحيث تسهم هذه الدورات في تعزيز مهارات الموظفين وتطوير قدراتهم في مجال التكنولوجيا، إلى جانب ذلك سيتم استبدال الكاميرات القديمة في مديريات الوزارة بأخرى جديدة وبمواصفات أعلى، وإعادة خدمة الاتصالات والإنترنت التي تم العبث بها إلى عدد من المدارس المستفيدة من المشروع.
يشار إلى أن مشروع الربط والحماية الإلكترونية استهدف في مرحلته الأولى 2764 موقعًا وفي المرحلة الثانية تم استهداف 800 مدرسة جديدة، ليصل العدد الكلّي من المدارس المستفيدة من مشروع "نظام الربط والحماية الإلكترونيّة" إلى 3424 مدرسة، بالإضافة إلى 43 مديريّة و 76 مبنى إداري.
ويأتي تجديد هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة أمنية على دعم القطاع التعليمي في الأردن ضمن استراتيجية مسؤوليتها المجتمعية، حيث تمتلك الشركة تاريخًا طويلاً وسجلاً حافلاً ومميزًا في دعم هذا القطاع، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الناجحة في هذا المجال.
--(بترا)
ع س/از/ ع ط
02/10/2023 20:57:09
MENAFN02102023000117011021ID1107175964
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