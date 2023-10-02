التربية وأمنية تجددان اتفاقية الربط والحماية الإلكترونيّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الأول (بترا) - جددت وزارة التربية والتعليم وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة مع شركة أمنية، لمدة 3 سنوات إضافية.

وبحسب بيان للوزارة فإن الاتفاقية تهدف إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ورفع كفاءتها في أكثر من 3500 مدرسة و112 مديرية ومبنى إداري.

ويعد مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة الذي باشرت شركة أمنية بتنفيذه في العام 2016، الأضخم والأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية في الأردن، حيث يسهم المشروع في تعزيز الإنتاجية وتوفير حلول الاتصال المتكاملة في المدارس، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والتربوية وإعداد طلبة مؤهلين ومبدعين للعمل والحياة.

وبين وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن أهمية هذا المشروع تكمن بتهيئة البنية التحتية اللازمة للعمل على إيصال خدمات الربط للغرف الصفية، وبما يسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العملية التربوية ودعم جهود الوزارة في تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي، وبما يتواءم مع أهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة.

وأعرب محافظة عن شكره وتقديره للقوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي ممثلة بهيئة الاتصالات الخاصة المشرفة على المشروع، ولشركة أمنية لتعاونهما مع الوزارة وتنفيذ المشروع، مبينًا أن تنفيذ المشروع من قبل شركة أمنية يأتي تجسيداً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أشاد مدير عام هيئة الاتصالات الخاصة العميد المهندس هيثم حسين بكر، بشراكة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي كذراع تكنولوجي ومديرية متخصصة في القوات المسلحة مع مؤسسات الدولة الأردنية كافة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة التنمية في جميع المجالات وتعظيم الإنجازات الوطنية وبما يسهم في تعزيز متطلبات الأمن الوطني الشامل.

وأشار العميد المهندس بكر إلى أهمية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة وقيمتيه المضافة والفنية لاستخدامه لأي أغراض وطنية .

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه عن فخره بتجديد الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، التي تعكس مدى التزام شركة أمنية بدعم النظام التعليمي في الأردن من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة وذات جودة عالية، وإيمان الشركة بأن التكنولوجيا ستلعب دورًا رئيسيًا في مستقبل الطلاب.

ولفت قمحيه إلى أن المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية حقق نجاحًا واضحًا وملحوظًا، حيث أن تنفيذه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرات والتقنيات المتطورة التي تتوافر لدى أمنية، ويظهر الإمكانات والقدرات الفنية والتقنية والتكنولوجية والهندسية التي تتمتع بها الشركة.

من جانبه، بين مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان أن المركز سيستمر بمتابعة تنفيذ مستوى الخدمة، ومتابعة الأعمال المنجزة واستمرارية العمل خلال مدة الاتفاقية.

ويستهدف المشروع أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، و 100 ألف موظف من موظفي وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى زيادة سرعات الإنترنت الآمن في جميع مدارس ومديريات وزارة التعليم مجانًا ودون أي رسوم، وذلك للمساهمة في تسريع دخول مدارس الأردن إلى المستقبل الرقمي للعمليّة التعليميّة.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة أمنية على امتداد الثلاث سنوات المقبلة نحو 12 منحة دراسية لعدد من الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس وبمعدل 4 منح دراسية مع بداية كل سنة، كما ستقوم الشركة بعقد دورات تدريبية متخصصة لمجموعة من موظفي وزارة التربية والتعليم حول أحدث التكنولوجيا المتوفرة في السوق الأردني، بحيث تسهم هذه الدورات في تعزيز مهارات الموظفين وتطوير قدراتهم في مجال التكنولوجيا، إلى جانب ذلك سيتم استبدال الكاميرات القديمة في مديريات الوزارة بأخرى جديدة وبمواصفات أعلى، وإعادة خدمة الاتصالات والإنترنت التي تم العبث بها إلى عدد من المدارس المستفيدة من المشروع.

يشار إلى أن مشروع الربط والحماية الإلكترونية استهدف في مرحلته الأولى 2764 موقعًا وفي المرحلة الثانية تم استهداف 800 مدرسة جديدة، ليصل العدد الكلّي من المدارس المستفيدة من مشروع "نظام الربط والحماية الإلكترونيّة" إلى 3424 مدرسة، بالإضافة إلى 43 مديريّة و 76 مبنى إداري.

ويأتي تجديد هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة أمنية على دعم القطاع التعليمي في الأردن ضمن استراتيجية مسؤوليتها المجتمعية، حيث تمتلك الشركة تاريخًا طويلاً وسجلاً حافلاً ومميزًا في دعم هذا القطاع، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الناجحة في هذا المجال.

--(بترا)

ع س/از/ ع ط

02/10/2023 20:57:09