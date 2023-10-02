الطفيلة تحتضن أكبر معرض للجداريات على مستوى الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 2 تشرين الأول (بترا)-على مساحة تتجاوز 1050 مترا حملت اكبر جدارية في الشرق الأوسط، ملامح التراث الأردني وحكاية الإنسان والمكان وطبيعة الصحراء ، بدءا من شجرة الطيار حتى قلعة الحسا، رسمت على جدران دار محافظة الطفيلة.

واستكملت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة على مدار عدة اشهر إنجاز مشروع أكبر معرض ثقافي للجداريات الفنية التشكيلية على مستوى دول الشرق الأوسط بطول 150 مترا وارتفاع سبعة أمتار تحت عنوان " الإنسان والمكان" بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين الأردنيين، وذلك لاختيار الطفيلة وبصيرا والحسا كمدن للثقافة الأردنية على مدار السنوات الماضية والعام الحالي.

واستطاعت مجموعة من الفنانين التشكيليين الذين انجزوا هذا العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة ومديرية ثقافة الطفيلة من إتمام معرضا مميزا للجداريات موضوعا وتقنيا وأسلوبا ، وشارك في إنجاز هذه الجداريات الفنانون أمين الدومي، وأسامة النجار، وسلامة أبو لحية.

وقال مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، إن الجدارية تعد اكبر جدارية على مستوى الشرق الاوسط مساحة وتنوعا ، وتمثل معرضا ثابتا على مر الزمن للجداريات التي تجسد حكاية الإنسان والمكان بدءا من القادسية وشجرة الطيار مروريا بضانا وبصيرا والسلع وعفرا وانتهاء بقلعة الحسا .

وأضاف " تمكنت مديرية ثقافة الطفيلة ان تقدم للزائر والمواطن لوحات بصرية تمثل تاريخ الإنسان وطبيعة المكان كمعرض ثابت يحمل على جنباته لوحات من الفنون التشكيلية البصرية التي تمثل قلعة الحسا وطبيعة الصحراء والخيل، وقرية ضانا ومقام الصحابي الحارث بن عمير الازدي والجانب البيئي والطبيعة الخلابة، وغيرها حيث قدمت هذه الجداريات نحو 90 بالمائة من هذه الجوانب في المعرض .

وأوضح ان معرض الجداريات جسد كذلك طبيعة محمية ضانا للمحيط الحيوي بما تضمه من منظومة طبيعية وحياة برية ، على رأسها الماعز الجبلي، مثلما جسدت اللوحة الثانية الرواية الأردنية برسومات للأديب الروائي تيسير السبول في حين استدل الستار اخيرا عن لوحة فنية غاية في الجمال والإبداع فكرة وتنفيذا ، حول طبيعة المكان الصحراوي ولباس الإنسان البدوي.

-- (بترا)

س.م/أز/ ع ط

02/10/2023 20:45:13