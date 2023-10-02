محافظة: ملتزمون بما أقره مجلس التعليم العالي من أعداد للقبول الموحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول -(بترا)- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أي شواغر في التخصصات الطبية سيتم تخصيصها أو تجييرها لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) أو لغيرهم من فئات الطلبة.
وأكد محافظة الالتزام التام بما أقره مجلس التعليم العالي من أعداد للقبول في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2023-2024 بما فيها التخصصات الطبية الأربعة (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة).
وأضاف محافظة بأنه لم يتم الاتفاق مع أية جهة كانت على زيادة هذه الأعداد أو تخصيص مقاعد إضافية لطلبة رفع المعدل.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
02/10/2023 20:46:50
MENAFN02102023000117011021ID1107175962
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