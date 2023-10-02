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محافظة: ملتزمون بما أقره مجلس التعليم العالي من أعداد للقبول الموحد

10/2/2023 2:34:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول -(بترا)- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أي شواغر في التخصصات الطبية سيتم تخصيصها أو تجييرها لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) أو لغيرهم من فئات الطلبة.
وأكد محافظة الالتزام التام بما أقره مجلس التعليم العالي من أعداد للقبول في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2023-2024 بما فيها التخصصات الطبية الأربعة (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة).
وأضاف محافظة بأنه لم يتم الاتفاق مع أية جهة كانت على زيادة هذه الأعداد أو تخصيص مقاعد إضافية لطلبة رفع المعدل.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
02/10/2023 20:46:50

MENAFN02102023000117011021ID1107175962

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