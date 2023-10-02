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العربي الإسلامي يكرم الطالبة صيداوي الفائزة بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن

10/2/2023 2:34:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- كرم البنك العربي الإسلامي الدولي الفائزة بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم الطالبة سندس سعيد صيداوي، لحصدها المرتبة الأولى في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة وسط منافسة قوية مؤلفة من 60 متسابقاً من أكثر من 50 دولة عربية ودولية.
وأكد مدير عام البنك إياد العسلي أن هذا التكريم له أهمية كبيرة نظرا لأنه يتعلق بالقرآن وبحافظة القرآن الطالبة صيدوي التي تعد أنموذجاً للشباب الأردني، مشيرا إلى حرص البنك الدائم على تكريم المتميزين ودعمهم وتشجيعهم .
من جانبها شكرت الطالبة الصيداوي البنك على هذا التكريم، مؤكدة ان هذا التكريم يعد بمثابة تكريم لكل المبدعين، حيث سيكون دافعاً وحافزاً لها لمزيد من الإنجاز والتميز .
وحضر التكريم مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان ووالد وعم الطالبة الصيداوي وعدد من أفراد المجتمع المحلي في الرمثا .
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
02/10/2023 20:33:01

MENAFN02102023000117011021ID1107175961

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