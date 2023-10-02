العربي الإسلامي يكرم الطالبة صيداوي الفائزة بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- كرم البنك العربي الإسلامي الدولي الفائزة بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم الطالبة سندس سعيد صيداوي، لحصدها المرتبة الأولى في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة وسط منافسة قوية مؤلفة من 60 متسابقاً من أكثر من 50 دولة عربية ودولية.
وأكد مدير عام البنك إياد العسلي أن هذا التكريم له أهمية كبيرة نظرا لأنه يتعلق بالقرآن وبحافظة القرآن الطالبة صيدوي التي تعد أنموذجاً للشباب الأردني، مشيرا إلى حرص البنك الدائم على تكريم المتميزين ودعمهم وتشجيعهم .
من جانبها شكرت الطالبة الصيداوي البنك على هذا التكريم، مؤكدة ان هذا التكريم يعد بمثابة تكريم لكل المبدعين، حيث سيكون دافعاً وحافزاً لها لمزيد من الإنجاز والتميز .
وحضر التكريم مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان ووالد وعم الطالبة الصيداوي وعدد من أفراد المجتمع المحلي في الرمثا .
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
02/10/2023 20:33:01
MENAFN02102023000117011021ID1107175961
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