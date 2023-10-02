أبو الطيب رئيسا بالتزكية لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية

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عمان 2 تشرين الأول (بترا)-فاز محمد جميل أبو الطيب بالتزكية برئاسة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية للعامين المقبلين وذلك في الانتخابات التي جرت بإشراف وزارة الشباب بمشاركة 63 عضوا من أعضاء الهيئة العامة في مدينة الحسين للشباب.

ووفقا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، جرت الانتخابات بحضور الشريف فواز شرف أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ المملكة عام 1976 وشهدت تنافس 10 مرشحين على المقاعد الـ 8 المخصصة لمجلس الإدارة، بمشاركة 63 رائدا يمثلون الهيئة العامة، حيث حصل على المقاعد الـ 8 الفريق أول الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب بحصوله على أعلى الأصوات 55 صوتا، محمد قدري حسن 52 صوتا، الدكتور نايف سعادة 50 صوتا، الدكتور عاطف الرويضان 48 صوتا ، الدكتور فايز ابو عريضة 42 صوتا ، رفيق جودت 41 صوتا ، حكم جرار 40 صوتا ، عبداللطيف التلي 40 صوتا، مقابل 36 صوتا لوقاص التل (عضو احتياط رقم 1) و24 صوتا لأحمد شحادة (عضو احتياط رقم 2).

وعُقد الاجتماع الانتخابي لهيئة الرواد بإشراف وفد مديرية شباب محافظة العاصمة التي مثلها، محمود الكيلاني (رئيس قسم الأندية)، وعبدالله عواودة وزياد جوده، وشهد إقرار التقرير الإداري الذي قدمه أمين السر محمد قدري حسن، والتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق رفيق جودت عن العامين الماضيين.

وبارك الشريف فواز شرف للمجلس الفائز مشيداً بهيئة الرواد ودورها البارز على التفاعل مع أنشطتها المختلفة، فيما أعرب أبو الطيب عن اعتزازه بثقة الهيئة العامة مؤكدا ان المجلس الفائز سيضاعف جهده خلال المرحلة القادمة وفي كافة المجالات.

وعبر غازي الطيب عن سعادته بثقة الهيئة العامة التي منحته أعلى الأصوات، مشيرا إلى أن ذلك يشكل له حافزاُ كبيرا في المرحلة المقبلة، كما عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لثقة الهيئة العامة وحرصهم على خدمة الهيئة تفعيل دورها في المرحلة المقبلة.

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

02/10/2023 20:28:51