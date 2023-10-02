أبو الطيب رئيسا بالتزكية لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)-فاز محمد جميل أبو الطيب بالتزكية برئاسة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية للعامين المقبلين وذلك في الانتخابات التي جرت بإشراف وزارة الشباب بمشاركة 63 عضوا من أعضاء الهيئة العامة في مدينة الحسين للشباب.
ووفقا لبيان الهيئة اليوم الاثنين، جرت الانتخابات بحضور الشريف فواز شرف أول وزير للشباب والرياضة في تاريخ المملكة عام 1976 وشهدت تنافس 10 مرشحين على المقاعد الـ 8 المخصصة لمجلس الإدارة، بمشاركة 63 رائدا يمثلون الهيئة العامة، حيث حصل على المقاعد الـ 8 الفريق أول الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب بحصوله على أعلى الأصوات 55 صوتا، محمد قدري حسن 52 صوتا، الدكتور نايف سعادة 50 صوتا، الدكتور عاطف الرويضان 48 صوتا ، الدكتور فايز ابو عريضة 42 صوتا ، رفيق جودت 41 صوتا ، حكم جرار 40 صوتا ، عبداللطيف التلي 40 صوتا، مقابل 36 صوتا لوقاص التل (عضو احتياط رقم 1) و24 صوتا لأحمد شحادة (عضو احتياط رقم 2).
وعُقد الاجتماع الانتخابي لهيئة الرواد بإشراف وفد مديرية شباب محافظة العاصمة التي مثلها، محمود الكيلاني (رئيس قسم الأندية)، وعبدالله عواودة وزياد جوده، وشهد إقرار التقرير الإداري الذي قدمه أمين السر محمد قدري حسن، والتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق رفيق جودت عن العامين الماضيين.
وبارك الشريف فواز شرف للمجلس الفائز مشيداً بهيئة الرواد ودورها البارز على التفاعل مع أنشطتها المختلفة، فيما أعرب أبو الطيب عن اعتزازه بثقة الهيئة العامة مؤكدا ان المجلس الفائز سيضاعف جهده خلال المرحلة القادمة وفي كافة المجالات.
وعبر غازي الطيب عن سعادته بثقة الهيئة العامة التي منحته أعلى الأصوات، مشيرا إلى أن ذلك يشكل له حافزاُ كبيرا في المرحلة المقبلة، كما عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لثقة الهيئة العامة وحرصهم على خدمة الهيئة تفعيل دورها في المرحلة المقبلة.
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
02/10/2023 20:28:51
MENAFN02102023000117011021ID1107175960
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