ألمانيا تطالب بدعم شتوي لأوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بإنشاء مظلة حماية شتوية لأوكرانيا، تتضمن توسيع نطاق الدفاع الجوي وتوريد مولدات كهرباء وتعزيز إمدادات الطاقة بوجه عام.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف،اليوم الاثنين، أكدت بيربوك على وعد الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا إلى التكتل الذي يضم حاليا 27 عضوا في موعد لم يتم تحديده بعد.
وقالت إن مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، في مجتمع الحرية هذا، وسيمتد هذا المجتمع قريبا من لشبونة إلى لوهانسك.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
02/10/2023 20:01:25
MENAFN02102023000117011021ID1107175959
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