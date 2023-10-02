Monday, 02 October 2023 10:10 GMT

ألمانيا تطالب بدعم شتوي لأوكرانيا

10/2/2023 2:34:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بإنشاء مظلة حماية شتوية لأوكرانيا، تتضمن توسيع نطاق الدفاع الجوي وتوريد مولدات كهرباء وتعزيز إمدادات الطاقة بوجه عام.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف،اليوم الاثنين، أكدت بيربوك على وعد الاتحاد الأوروبي بضم أوكرانيا إلى التكتل الذي يضم حاليا 27 عضوا في موعد لم يتم تحديده بعد.
وقالت إن مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، في مجتمع الحرية هذا، وسيمتد هذا المجتمع قريبا من لشبونة إلى لوهانسك.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
02/10/2023 20:01:25

MENAFN02102023000117011021ID1107175959

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