الصحة العالمية : مصرع 101 عامل صحي في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن 101 من العاملين الصحيين في ليبيا لقوا مصرعهم خلال العاصفة دانيال أو في أعقابها مباشرة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الاثنين. أن مصرع هؤلاء العاملين الصحيين يأتي ضمن 4333 شخصًا تأكدت حتى الآن وفاتهم في أعقاب العاصفة، بخلاف أكثر من 8500 شخص في عداد المفقودين.

وقبل أن تضرب العاصفة دانيال البلاد، كان النظام الصحي الليبي يعاني من اضطراب شديد بسبب الصراع الذي طال لأكثر من عقد من الزمن، ولا تزال مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد تواجه نقصًا حادًا في الموظفين والأدوية والمعدات والأجهزة الطبية؛ ولهذا فإن فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا يُعدّ ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك.

ونعى ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد زويتن، العاملين الصحيين الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات، قائلاً: "تُشاطر المنظمة الشعب الليبي حزنه لفقدان هذا العدد الكبير من العاملين الصحيين المخلصين، فهؤلاء الأطباء وأفراد التمريض والمسعفون الذين جادوا بأرواحهم خسارتهم ليست خسارة لأسرهم وأحبائهم فقط بل خسارة للمجتمع بأسره، وهي بلا شك ضربة قوية لقطاع الصحة في شرق ليبيا وبقية أنحائها".

هذا وتتعاون المنظمة تعاونًا وثيقًا مع السلطات الصحية المحلية والوطنية للتوصل إلى حلول فورية لضمان حصول المتضررين في المناطق الأشد تضررًا على الخدمات الصحية.

يُشار إلى أن العاصفة "دانيال"، كانت قد ضربت العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، أيلول الماضي، ما أدى إلى تدمير سدين مائيين في مدينة درنة نتج عنها فيضانات جرفت المنازل والطرق، وتسببت في مقتل وفقدان آلاف الأشخاص.

--(بترا)

وز/أز/ ع ط

02/10/2023 19:47:45