العبدلي يستقبل 40 ألف زائر ضمن سيرك فونتانا المائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 تشرين الأول (بترا)-استقبل العبدلي، خلال استضافته لسيرك "فونتانا" المائي المتنقل، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ما يزيد على 40 ألف زائر، وذلك خلال الفترة ما بين 22 آب و20 أيلول من العام الجاري 2023.
ووفق بيان صادر عن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير ، يأتي هذا العدد من الزوار مع اختتام فعاليات الموسم الصيفي، والذي يترجم من جديد رؤية شركة العبدلي من خلال مبادرتها باستضافة السيرك، بتقديم التجارب الترفيهية والفنية الفريدة في مختلف المواسم والمناسبات ، وكذلك التأكيد على دور العبدلي الكبير في هذا المجال،إلى جانب الارتقاء بمكانة المملكة في المشهد الحضاري والثقافي والفني على مستوى المنطقة، وتحويلها لمحطة هامة بنسب إقبال كبيرة للفعاليات والبرامج والنشاطات الترفيهية العالمية، خاصة التي تُعنى بالترفيه العائلي.
يشار إلى أن سيرك "فونتانا"، قد قدم تجربة ترفيهية مختلفة حيث تناغم الفن والتكنولوجيا في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز، مع عروض فنية تنوعت ما بين عروض الليزر، وعروض السيرك الفنية، والعروض البهلوانية وعروض الخفة، والرقص والفن الكوميدي، بأجواء من الحماس والتشويق المصممة لتناسب الزوار من على خشبة مسرح محاط بالماء من كل الجهات على هيئة نافورة موسيقية راقصة.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
02/10/2023 19:43:28
MENAFN02102023000117011021ID1107175957
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