العبدلي يستقبل 40 ألف زائر ضمن سيرك فونتانا المائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الأول (بترا)-استقبل العبدلي، خلال استضافته لسيرك "فونتانا" المائي المتنقل، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ما يزيد على 40 ألف زائر، وذلك خلال الفترة ما بين 22 آب و20 أيلول من العام الجاري 2023.

ووفق بيان صادر عن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير ، يأتي هذا العدد من الزوار مع اختتام فعاليات الموسم الصيفي، والذي يترجم من جديد رؤية شركة العبدلي من خلال مبادرتها باستضافة السيرك، بتقديم التجارب الترفيهية والفنية الفريدة في مختلف المواسم والمناسبات ، وكذلك التأكيد على دور العبدلي الكبير في هذا المجال،إلى جانب الارتقاء بمكانة المملكة في المشهد الحضاري والثقافي والفني على مستوى المنطقة، وتحويلها لمحطة هامة بنسب إقبال كبيرة للفعاليات والبرامج والنشاطات الترفيهية العالمية، خاصة التي تُعنى بالترفيه العائلي.

يشار إلى أن سيرك "فونتانا"، قد قدم تجربة ترفيهية مختلفة حيث تناغم الفن والتكنولوجيا في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز، مع عروض فنية تنوعت ما بين عروض الليزر، وعروض السيرك الفنية، والعروض البهلوانية وعروض الخفة، والرقص والفن الكوميدي، بأجواء من الحماس والتشويق المصممة لتناسب الزوار من على خشبة مسرح محاط بالماء من كل الجهات على هيئة نافورة موسيقية راقصة.

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

02/10/2023 19:43:28