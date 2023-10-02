اعتماد المؤسسات الصحية يعلن عن مؤتمر ومعرض الجودة السابع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا) - أعلن رئيس اللجنة التوجيهية لمؤتمر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ومعرضه السابع، العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الاثنين، أن المؤتمر سيعقد في عماّن من 13 إلى 15 الشهر المقبل.

وأضاف أن المؤتمر سيسلط الضوء على أفضل الابتكارات العالمية في تحسين جودة الرعاية وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي المحلي تماشيا مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الحسبان بيان صحفي اليوم، إن المؤتمر الذي يقام تحت عنوان "الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية"، يستقطب العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وصولاً إلى صناع القرار، إضافة إلى عدد من المتحدثين العالميين لتثقيف مجتمع الرعاية الصحية من خلال مشاركة الخبرات والتجارب لتحسين الجودة وسلامة المرضى، والتطرّق للعلاقة المعقدة بين الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجودة، فضلًا عن تعزيز منظومة التغطية الصحية الشاملة والتباحث بكيفية ربط الجودة والتمويل لمصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف ان هذا المؤتمر غير ربحي إذ يتيح الاشتراك بأسعار رمزية لجميع المشاركين ومنهم طلبة التخصصات الطبية والصحية والإدارية والفنية ذات العلاقة بالقطاع الصحي في الأردن، إيمانا من اللجنة التوجيهية للمؤتمر وسياسات مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بأن صقل مهارات العاملين في القطاع الصحي وتسليحهم بالأدوات والخبرات الناجعة هي الآلية الصحيحة لتحسين الجودة والمضي قدما بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

وبين الحسبان أن المدير التنفيذي السابق للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua) ورئيس هيئة تدريس تحسين الجودة في الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا الدكتور بيتر لاكمان، سيكون المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية.

وأوضح أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورشات وجلسات نقاشية سيشارك بها خبراء من الأردن والمنطقة العربية والعالم ستتمحور حول عدة مواضيع تشمل: القيادة التحويلية للرعاية الصحية، وتجربة المملكة المتحدة في معالجة عدم المساواة الصحية، والرعاية الصحية في عصر الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ورقمنة وأتمتة العمليات لتحقيق الموثوقية العالية وسلامة المرضى، إلى جانب القيادة من أجل المناخ، والاستدامة في مجال الرعاية الصحية، وحوكمة السياحة العلاجية في الجودة والاستدامة، والحد من الأثر البيئي للمستشفيات.

وكما ستعقد جلسة متخصصة على هامش المؤتمر للاطلاع على مشاركات مسابقة حصاد الجودة التي ينظمها المجلس لتسليط الضوء على تجارب المؤسسات الحاصلة على شهادات الاعتماد للجودة وسلامة المرضى، كما سيتم الإعلان في جلسة الختام أسماء الفائزين بالمسابقة وتكريم إنجازاتهم بإنشاء مبادرات مبتكرة ذات أثر واسع على تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تفعيل صوت المريض وكيفية إشراكه في رحلته العلاجية.

--(بترا)

ع د/ن ح/ ع ط

02/10/2023 19:41:40