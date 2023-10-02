اعتماد المؤسسات الصحية يعلن عن مؤتمر ومعرض الجودة السابع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا) - أعلن رئيس اللجنة التوجيهية لمؤتمر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ومعرضه السابع، العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الاثنين، أن المؤتمر سيعقد في عماّن من 13 إلى 15 الشهر المقبل.
وأضاف أن المؤتمر سيسلط الضوء على أفضل الابتكارات العالمية في تحسين جودة الرعاية وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي المحلي تماشيا مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الحسبان بيان صحفي اليوم، إن المؤتمر الذي يقام تحت عنوان "الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية"، يستقطب العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وصولاً إلى صناع القرار، إضافة إلى عدد من المتحدثين العالميين لتثقيف مجتمع الرعاية الصحية من خلال مشاركة الخبرات والتجارب لتحسين الجودة وسلامة المرضى، والتطرّق للعلاقة المعقدة بين الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجودة، فضلًا عن تعزيز منظومة التغطية الصحية الشاملة والتباحث بكيفية ربط الجودة والتمويل لمصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف ان هذا المؤتمر غير ربحي إذ يتيح الاشتراك بأسعار رمزية لجميع المشاركين ومنهم طلبة التخصصات الطبية والصحية والإدارية والفنية ذات العلاقة بالقطاع الصحي في الأردن، إيمانا من اللجنة التوجيهية للمؤتمر وسياسات مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بأن صقل مهارات العاملين في القطاع الصحي وتسليحهم بالأدوات والخبرات الناجعة هي الآلية الصحيحة لتحسين الجودة والمضي قدما بالارتقاء بالخدمات المقدمة.
وبين الحسبان أن المدير التنفيذي السابق للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua) ورئيس هيئة تدريس تحسين الجودة في الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا الدكتور بيتر لاكمان، سيكون المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية.
وأوضح أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورشات وجلسات نقاشية سيشارك بها خبراء من الأردن والمنطقة العربية والعالم ستتمحور حول عدة مواضيع تشمل: القيادة التحويلية للرعاية الصحية، وتجربة المملكة المتحدة في معالجة عدم المساواة الصحية، والرعاية الصحية في عصر الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ورقمنة وأتمتة العمليات لتحقيق الموثوقية العالية وسلامة المرضى، إلى جانب القيادة من أجل المناخ، والاستدامة في مجال الرعاية الصحية، وحوكمة السياحة العلاجية في الجودة والاستدامة، والحد من الأثر البيئي للمستشفيات.
وكما ستعقد جلسة متخصصة على هامش المؤتمر للاطلاع على مشاركات مسابقة حصاد الجودة التي ينظمها المجلس لتسليط الضوء على تجارب المؤسسات الحاصلة على شهادات الاعتماد للجودة وسلامة المرضى، كما سيتم الإعلان في جلسة الختام أسماء الفائزين بالمسابقة وتكريم إنجازاتهم بإنشاء مبادرات مبتكرة ذات أثر واسع على تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تفعيل صوت المريض وكيفية إشراكه في رحلته العلاجية.
--(بترا)
ع د/ن ح/ ع ط
02/10/2023 19:41:40
MENAFN02102023000117011021ID1107175956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.