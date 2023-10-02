مناقشة الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 2 تشرين الأول (بترا) -ناقش الاجتماع الذي ترأسه محافظ المفرق سلمان النجادا في دار المحافظة اليوم الاثنين مدى جاهزية الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وتنسيقها مع لجنة الدفاع المدني للاستعداد المبكر لفصل الشتاء .

وبين خلال الاجتماع الذي حضره مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة ومندوب مديرية دفاع مدني المحافظة وعدد من مديري الدوائر انه تم الاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع الأحوال الجوية الطارئة في فصول الشتاء الماضية لافتا أنه تم تحديث منظومة الدفاع المدني في محافظة المفرق لغايات مواجهة أية اشكاليات قد تحدث خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه تم التركيز على كيفية التعامل مع حالات عدم الاستقرار الجوي نظرا لصعوبتها في كثير من الأحيان وما يرافقها من هطولات مطرية وجريان للسيول القادمة من الأراضي السورية والعراقية على حد سواء.

وقال النجادا" نعمل حاليا على رفع منسوب الأودية لمنع تدفق المياه لبعض المناطق المنخفضة ممن يقطنها السكان والقريبة من الأودية لغايات حمايتهم من فيضانات المياه من تلك الأدوية للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم .

--(بترا )

ه ق / ع ط

02/10/2023 19:14:38