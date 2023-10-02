مناقشة الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 2 تشرين الأول (بترا) -ناقش الاجتماع الذي ترأسه محافظ المفرق سلمان النجادا في دار المحافظة اليوم الاثنين مدى جاهزية الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وتنسيقها مع لجنة الدفاع المدني للاستعداد المبكر لفصل الشتاء .
وبين خلال الاجتماع الذي حضره مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة ومندوب مديرية دفاع مدني المحافظة وعدد من مديري الدوائر انه تم الاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع الأحوال الجوية الطارئة في فصول الشتاء الماضية لافتا أنه تم تحديث منظومة الدفاع المدني في محافظة المفرق لغايات مواجهة أية اشكاليات قد تحدث خلال فصل الشتاء.
وأشار إلى أنه تم التركيز على كيفية التعامل مع حالات عدم الاستقرار الجوي نظرا لصعوبتها في كثير من الأحيان وما يرافقها من هطولات مطرية وجريان للسيول القادمة من الأراضي السورية والعراقية على حد سواء.
وقال النجادا" نعمل حاليا على رفع منسوب الأودية لمنع تدفق المياه لبعض المناطق المنخفضة ممن يقطنها السكان والقريبة من الأودية لغايات حمايتهم من فيضانات المياه من تلك الأدوية للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم .
--(بترا )
ه ق / ع ط
02/10/2023 19:14:38
MENAFN02102023000117011021ID1107175955
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