جائزة نوبل في الطب لأميركي ومجرية لدورهما في تطوير لقاح كورونا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- مُنحت جائزة نوبل للطب، اليوم الاثنين، للأميركي درو وايزمان، والمجرية كاتالين كاريكو، لدورهما في الاكتشافات التقنية المتعلقة بلقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال، التي شقّت الطريق أمام التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت لجنة جائزة نوبل، إن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية، التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19، وهي قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال".

وأضافت اللجنة أن "الفائزَين ساهما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التوصل إلى لقاحات في خضمّ أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".

--(بترا)

رصد / ف ق/ ن ح / ع ط

02/10/2023 19:01:00