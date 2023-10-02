جائزة نوبل في الطب لأميركي ومجرية لدورهما في تطوير لقاح كورونا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- مُنحت جائزة نوبل للطب، اليوم الاثنين، للأميركي درو وايزمان، والمجرية كاتالين كاريكو، لدورهما في الاكتشافات التقنية المتعلقة بلقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال، التي شقّت الطريق أمام التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت لجنة جائزة نوبل، إن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية، التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19، وهي قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال".
وأضافت اللجنة أن "الفائزَين ساهما بوتيرة لم يسبق لها مثيل في التوصل إلى لقاحات في خضمّ أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ن ح / ع ط
02/10/2023 19:01:00
MENAFN02102023000117011021ID1107175954
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