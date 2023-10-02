Monday, 02 October 2023 10:10 GMT

روسيا تطالب مولدوفا بسداد ديون الغاز

10/2/2023 2:34:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 2 تشرين الأول (بترا) -أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن على مولدوفا سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا، قبل الاعلان عن تخليها عن شراء الغاز الروسي.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي : "الاتصالات بين شركة "غازبروم" الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا، وهناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر".
وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن بلاده تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي.
--(بترا )
س ح/ ع ط
02/10/2023 18:49:44

MENAFN02102023000117011021ID1107175953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث