روسيا تطالب مولدوفا بسداد ديون الغاز

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 2 تشرين الأول (بترا) -أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن على مولدوفا سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا، قبل الاعلان عن تخليها عن شراء الغاز الروسي.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي : "الاتصالات بين شركة "غازبروم" الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا، وهناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر".

وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن بلاده تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي.

--(بترا )

س ح/ ع ط

02/10/2023 18:49:44