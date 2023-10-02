روسيا تطالب مولدوفا بسداد ديون الغاز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 2 تشرين الأول (بترا) -أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن على مولدوفا سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا، قبل الاعلان عن تخليها عن شراء الغاز الروسي.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي : "الاتصالات بين شركة "غازبروم" الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا، وهناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر".
وفي وقت سابق أعلن وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن بلاده تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي.
--(بترا )
س ح/ ع ط
02/10/2023 18:49:44
MENAFN02102023000117011021ID1107175953
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