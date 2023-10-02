العزام: مشاريع الطاقة المتجددة تحقق التنمية والتحول نحو اقتصاد أخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن الوزارة تنفذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق التنمية والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، تماشيًا مع التوجهات العالمية لخفض البصمة الكربونية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قدمت العزام خلال جلسة حوارية بعنوان "تمويل الطاقة المستدامة وزيادة الاستثمار وتحفيز التنمية" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة المنعقد في القاهرة من 1 و3 تشرين الأول، شرحا حول آلية عمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة وأهدافه المتمثلة بإنشاء سوق تمويلي أخضر لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال تقديم منح وتمويل من خلال البنوك ومؤسسات المجتمع المحلي للبرامج المختلفة، ودعم أسعار الفائدة على القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.
وأشادت العزام بدور الصندوق والقيمة المضافة للمشاريع والبرامج التي ينفذها في القطاع المنزلي وقطاع المباني العامة والحكومية والمدارس وقطاع الصناعة والزراعة والصحة والبلديات ودور العبادة والقطاع السياحي (الفنادق) ومؤسسات المجتمع المدني وشرائح أخرى مثل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم.
وثمنت العزام، الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الذي يحققه الصندوق على المجتمع المحلي باستمراره في تنفيذ هذه المشاريع، من خلال بناء شراكات ناجحة مع جهات محلية ودولية وشراكات أخرى مع المانحين الإقليميين والدوليين، ما ساهمت في نجاح البرامج وتحقيق أهدافه الوطنية في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات، وتحقيق الاستدامة، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والمضي بخطّة عمل تنفيذية للنمو الأخضر.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
02/10/2023 18:44:28
MENAFN02102023000117011021ID1107175952
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.