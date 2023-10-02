العزام: مشاريع الطاقة المتجددة تحقق التنمية والتحول نحو اقتصاد أخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن الوزارة تنفذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق التنمية والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، تماشيًا مع التوجهات العالمية لخفض البصمة الكربونية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، قدمت العزام خلال جلسة حوارية بعنوان "تمويل الطاقة المستدامة وزيادة الاستثمار وتحفيز التنمية" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة المنعقد في القاهرة من 1 و3 تشرين الأول، شرحا حول آلية عمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة وأهدافه المتمثلة بإنشاء سوق تمويلي أخضر لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال تقديم منح وتمويل من خلال البنوك ومؤسسات المجتمع المحلي للبرامج المختلفة، ودعم أسعار الفائدة على القروض، وتخفيف المخاطر المالية، وضمانات الائتمان، ودعم الاستثمار في المشاريع المبتكرة والاستثمار الميسر.

وأشادت العزام بدور الصندوق والقيمة المضافة للمشاريع والبرامج التي ينفذها في القطاع المنزلي وقطاع المباني العامة والحكومية والمدارس وقطاع الصناعة والزراعة والصحة والبلديات ودور العبادة والقطاع السياحي (الفنادق) ومؤسسات المجتمع المدني وشرائح أخرى مثل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم.

وثمنت العزام، الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الذي يحققه الصندوق على المجتمع المحلي باستمراره في تنفيذ هذه المشاريع، من خلال بناء شراكات ناجحة مع جهات محلية ودولية وشراكات أخرى مع المانحين الإقليميين والدوليين، ما ساهمت في نجاح البرامج وتحقيق أهدافه الوطنية في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات، وتحقيق الاستدامة، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والمضي بخطّة عمل تنفيذية للنمو الأخضر.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

02/10/2023 18:44:28