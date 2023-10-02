افتتاح معرض إكسبو الدوحة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 2 تشرين الأول (بترا)- انطلقت بالدوحة مساء اليوم الاثنين، فعاليات معرض "إكسبو 2023 الدوحة"، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشارك في افتتاح المعرض، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والمفوض العام للجناح الأردني في المعرض، دانا الزعبي.

وحضر الافتتاح عدد من زعماء الدول العربية والأجنبية بينهم الرئيس الإماراتي ورئيس أوزبكستان، والعديد من رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين في عدد من الدول المشاركة، إضافة إلى كبار المسؤولين القطريين.

وجرى على هامش المعرض الذي يستمر حتى 28 آذار المقبل، تدشين الجناح الأردني.

ويسلط الجناح الأردني في المعرض الضوء على خبرات الأردن ومعارفه في التنوّع البيئي و تنمية المجتمعات وتجاوز الظروف الصعبة، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأمن الغذائي التي شهدها العالم.

وكما يقدم أحدث الابتكارات التكنولوجية التي يستخدمها الأردن في ظل شح المياه، بما في ذلك التقنيات الحيوية وزراعة الأنسجة، والزراعة المائية، وتطوير أصناف المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير، وأنظمة الزراعة الذكية، وأنظمة الزراعة المستدامة، وأنظمة ري حديثة تزيد من كفاءة استخدام المياه وأنظمة الحصاد المائي.

ويشكل معرض إكسبو 2023 الدوحة، فرصة لتبادل الخبرات ومشاركة الابتكارات والأنظمة الزراعية والغذائية الذكية مناخياً، كما أنه يمثل دعوة للتعرف على المنتجات الغذائية والزراعية للدول المشاركة، إلى جانب موروثها الثقافي والعلمي.

ويشارك في الحدث العالمي نحو 82 دولة، ويقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ومن المتوقع ان يستقطب المعرض أكثر من 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم،

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

02/10/2023 18:25:48