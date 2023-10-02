افتتاح معرض إكسبو الدوحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 2 تشرين الأول (بترا)- انطلقت بالدوحة مساء اليوم الاثنين، فعاليات معرض "إكسبو 2023 الدوحة"، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وشارك في افتتاح المعرض، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والمفوض العام للجناح الأردني في المعرض، دانا الزعبي.
وحضر الافتتاح عدد من زعماء الدول العربية والأجنبية بينهم الرئيس الإماراتي ورئيس أوزبكستان، والعديد من رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين في عدد من الدول المشاركة، إضافة إلى كبار المسؤولين القطريين.
وجرى على هامش المعرض الذي يستمر حتى 28 آذار المقبل، تدشين الجناح الأردني.
ويسلط الجناح الأردني في المعرض الضوء على خبرات الأردن ومعارفه في التنوّع البيئي و تنمية المجتمعات وتجاوز الظروف الصعبة، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأمن الغذائي التي شهدها العالم.
وكما يقدم أحدث الابتكارات التكنولوجية التي يستخدمها الأردن في ظل شح المياه، بما في ذلك التقنيات الحيوية وزراعة الأنسجة، والزراعة المائية، وتطوير أصناف المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير، وأنظمة الزراعة الذكية، وأنظمة الزراعة المستدامة، وأنظمة ري حديثة تزيد من كفاءة استخدام المياه وأنظمة الحصاد المائي.
ويشكل معرض إكسبو 2023 الدوحة، فرصة لتبادل الخبرات ومشاركة الابتكارات والأنظمة الزراعية والغذائية الذكية مناخياً، كما أنه يمثل دعوة للتعرف على المنتجات الغذائية والزراعية للدول المشاركة، إلى جانب موروثها الثقافي والعلمي.
ويشارك في الحدث العالمي نحو 82 دولة، ويقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ومن المتوقع ان يستقطب المعرض أكثر من 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم،
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
02/10/2023 18:25:48
MENAFN02102023000117011021ID1107175951
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