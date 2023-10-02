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تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

10/2/2023 2:34:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 2 تشرين الأول (بترا)- بحث مجلس تنفيذي لواء الوسطية في إربد، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، استعدادات الدوائر المعنية لفصل الشتاء.
وأكد متصرف اللواء الدكتور زيد الهباهبة، خلال ترأسه الاجتماع، أهمية العمل التشاركي بين مختلف الدوائر المعنية والبلديات للتعامل مع أي حالات طارئة تحدث خلال فصل الشتاء، وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم فتح غرفة عمليات رئيسة بمبنى المتصرفية لهذا الغرض.
ودعا إلى ضرورة استكمال تنظيف عبارات مياه الأمطار ومجاري السيول في مختلف مناطق اللواء، وإدامة جاهزية الآليات والمعدات، والتأكد من إزالة أية مسببات قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي مثل أغصان الأشجار واليافطات على أعمدة الإنارة.
كما دعا الهباهبة إلى ترحيل مربي المواشي القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول والمواقع الخطرة، حفاظاً على السلامة العامة والممتلكات.
بدوره، عرض رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، لإجراءات البلدية لضمان الجاهزية لفصل الشتاء، لافتا إلى تنظيف كوادر البلدية بالتعاون مع مديرية الأشغال، جميع العبارات على شارع الستين، إضافة الى تنظيف مجاري السيول والنقاط الساخنة لتهيئتها لمياه الأمطار .
واستعرض مديرو الأشغال والزراعة والصحة وممثلو الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وكهرباء إربد، خطط دوائرهم وإجراءاتها الاحترازية خلال الموسم المطري.
-- (بترا)
أ غ/ن ح/رق
02/10/2023 17:58:01

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