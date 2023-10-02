تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 تشرين الأول (بترا)- بحث مجلس تنفيذي لواء الوسطية في إربد، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، استعدادات الدوائر المعنية لفصل الشتاء.
وأكد متصرف اللواء الدكتور زيد الهباهبة، خلال ترأسه الاجتماع، أهمية العمل التشاركي بين مختلف الدوائر المعنية والبلديات للتعامل مع أي حالات طارئة تحدث خلال فصل الشتاء، وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم فتح غرفة عمليات رئيسة بمبنى المتصرفية لهذا الغرض.
ودعا إلى ضرورة استكمال تنظيف عبارات مياه الأمطار ومجاري السيول في مختلف مناطق اللواء، وإدامة جاهزية الآليات والمعدات، والتأكد من إزالة أية مسببات قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي مثل أغصان الأشجار واليافطات على أعمدة الإنارة.
كما دعا الهباهبة إلى ترحيل مربي المواشي القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول والمواقع الخطرة، حفاظاً على السلامة العامة والممتلكات.
بدوره، عرض رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، لإجراءات البلدية لضمان الجاهزية لفصل الشتاء، لافتا إلى تنظيف كوادر البلدية بالتعاون مع مديرية الأشغال، جميع العبارات على شارع الستين، إضافة الى تنظيف مجاري السيول والنقاط الساخنة لتهيئتها لمياه الأمطار .
واستعرض مديرو الأشغال والزراعة والصحة وممثلو الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وكهرباء إربد، خطط دوائرهم وإجراءاتها الاحترازية خلال الموسم المطري.
-- (بترا)
أ غ/ن ح/رق
02/10/2023 17:58:01
MENAFN02102023000117011021ID1107175950
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