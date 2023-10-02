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سحب قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات

10/2/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- سحبت، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023-2024.
وتنطلق المواجهات يوم الجمعة 13 الشهر الحالي، بمشاركة 9 أندية وهي الحسين، والأهلي، والبترا، وشباب بشرى، وشفا بدران، والعروبة، وعجلون، والراية، دوقرة.
وحسب القرعة، يلتقي في الجولة الأولى الراية مع العروبة، وشفا بدران مع دوقرة، والأهلي مع الحسين، وعجلون مع شباب بشرى.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
02/10/2023 17:55:48

MENAFN02102023000117011021ID1107175949

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