سحب قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- سحبت، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023-2024.
وتنطلق المواجهات يوم الجمعة 13 الشهر الحالي، بمشاركة 9 أندية وهي الحسين، والأهلي، والبترا، وشباب بشرى، وشفا بدران، والعروبة، وعجلون، والراية، دوقرة.
وحسب القرعة، يلتقي في الجولة الأولى الراية مع العروبة، وشفا بدران مع دوقرة، والأهلي مع الحسين، وعجلون مع شباب بشرى.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
02/10/2023 17:55:48
MENAFN02102023000117011021ID1107175949
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