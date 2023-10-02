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جامعة الزرقاء تبدأ باستقبال طلبات الترشح لمنح نفرح بالحسين

10/2/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 2 تشرين الأول (بترا)- أعلنت جامعة الزرقاء، بالتعاون والتنسيق مع محافظ الزرقاء حسن الجبور، عن بدء استقبال طلبات الترشح للحصول على المنح المخصصة لأبناء محافظة الزرقاء ضمن منحة "نفرح بالحسين"، التي أعلنت عنها الجامعة بمناسبة احتفالات المملكة بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (مالكة جامعة الزرقاء)، الدكتور محمود أبو شعيرة، أطلق منحة "نفرح بالحسين"، بتخصيص 10 مقاعد دراسية في الجامعة، لأبناء محافظة الزرقاء، بالتعاون والتنسيق مع محافظ الزرقاء، إيمانا من شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بعظم هذه المناسبة التي أدخلت الفرحة والسرور لقلوب جميع الأردنيين، وسبيلاً نحو مساعدة الساعين من أبناء المجتمع المحلي لاستكمال دراستهم ليكونوا بناة الوطن وعماده.
ودعت الجامعة للاطلاع على شروط التقدم للمنح زيارة موقعها: ( ض/رق
02/10/2023 17:53:42

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