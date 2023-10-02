جامعة الزرقاء تبدأ باستقبال طلبات الترشح لمنح نفرح بالحسين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 2 تشرين الأول (بترا)- أعلنت جامعة الزرقاء، بالتعاون والتنسيق مع محافظ الزرقاء حسن الجبور، عن بدء استقبال طلبات الترشح للحصول على المنح المخصصة لأبناء محافظة الزرقاء ضمن منحة "نفرح بالحسين"، التي أعلنت عنها الجامعة بمناسبة احتفالات المملكة بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (مالكة جامعة الزرقاء)، الدكتور محمود أبو شعيرة، أطلق منحة "نفرح بالحسين"، بتخصيص 10 مقاعد دراسية في الجامعة، لأبناء محافظة الزرقاء، بالتعاون والتنسيق مع محافظ الزرقاء، إيمانا من شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بعظم هذه المناسبة التي أدخلت الفرحة والسرور لقلوب جميع الأردنيين، وسبيلاً نحو مساعدة الساعين من أبناء المجتمع المحلي لاستكمال دراستهم ليكونوا بناة الوطن وعماده.
ودعت الجامعة للاطلاع على شروط التقدم للمنح زيارة موقعها: ( ض/رق
02/10/2023 17:53:42
MENAFN02102023000117011021ID1107175948
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