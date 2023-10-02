وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، الذي عقد في مبنى الوزارة وحضره أعضاء المجلس المعنيين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لفصل الشتاء والوقوف على جاهزيتها.

وأشار الفراية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، مؤكداً على قيام كوادر وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف محافظات المملكة بتقليم الأشجار القريبة من شبكات الكهرباء، تفادياً لانقطاع الكهرباء خلال المنخفضات الجوية.

ونوه إلى ضرورة استعداد المواطنين لموسم الشتاء للتعامل مع الحالات الطارئة ضمن مناطق سكناهم، وتحمل كل مواطن المسؤولية في الحفاظ على سلامته وعائلته.

وشدد الفراية على توحيد أرقام الطوارئ وأن تكون فعالة من خلال متابعة القائمين على غرف العمليات لجميع الشكاوى والملاحظات الواردة إليهم والتأكد من إنجازها.

ولفت إلى أهمية التنسيق ما بين المحافظين والأجهزة المعنية في كل محافظة للتركيز على البؤر الساخنة والتي أصبحت معروفة من خلال تأثرها بالمنخفضات السابقة من حيث تحديد الأولويات المكانية والوظيفية لتوزيع الجهد المبذول من قبل المعنيين في التعامل مع الآثار التي ترافق الهطول الغزير للأمطار وتساقط الثلوج، مؤكداً على دور القوات المسلحة في إسناد كافة الجهات خلال التعامل مع الأحوال الجوية.

كما أكد ثقة الحكومة بدائرة الأرصاد الجوية وضرورة اعتمادها كمرجعية ‏رئيسية لغايات التنبؤ بأحوال ‏الطقس وضرورة تفعيل الخطط الإعلامية لتحذير المواطنين ‏بشكل مسبق لغايات تمكينهم من أخذ ‏الاحتياطات اللازمة، وضرورة تنسيق عمل الفرق ‏التطوعية المدربة بما يعود بالنفع والفائدة على ‏الموقف بشكل عام.‏

وقدم أعضاء المجلس خططهم واستعداداتهم وجاهزيتهم، وأكدوا وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات القطاع الخاص، التي أصبحت شريكاً أساسياً لرفد الأجهزة الرسمية بالإمكانيات التي تمتلكها وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن من مبدأ التشاركية والمسؤولية المجتمعية.

--(بترا)

را/رق

02/10/2023 17:51:16