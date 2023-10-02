Monday, 02 October 2023 10:09 GMT

المومني يودع منافسات الألعاب الآسيوية

10/2/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أنهى لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، اليوم الإثنين، مشاركته في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 تشرين الأول الحالي.
وخاض المومني اليوم منافسات رمي القرص، حيث حل في المركز السابع.
وكان المومني قد خاض يوم أمس كذلك منافسات رمي الجلة، حيث حل في المركز الـ 12.
--(بترا)
خ خ/رق
02/10/2023 17:29:07

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