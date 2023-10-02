المومني يودع منافسات الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أنهى لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، اليوم الإثنين، مشاركته في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 تشرين الأول الحالي.

وخاض المومني اليوم منافسات رمي القرص، حيث حل في المركز السابع.

وكان المومني قد خاض يوم أمس كذلك منافسات رمي الجلة، حيث حل في المركز الـ 12.

--(بترا)

خ خ/رق

02/10/2023 17:29:07