المومني يودع منافسات الألعاب الآسيوية

المومني يودع منافسات الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/2/2023 2:34:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- أنهى لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، اليوم الإثنين، مشاركته في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 تشرين الأول الحالي.
وخاض المومني اليوم منافسات رمي القرص، حيث حل في المركز السابع.
وكان المومني قد خاض يوم أمس كذلك منافسات رمي الجلة، حيث حل في المركز الـ 12.
--(بترا)
خ خ/رق
02/10/2023 17:29:07
MENAFN02102023000117011021ID1107175946
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