بريطانيا: تعيين أول امرأة رئيسة للقضاة في انجلترا وويلز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 تشرين الأول (بترا)- أدت سو كار اليمين الدستورية اليوم الاثنين لتصبح أول مرأة ترأس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز.
وقالت هيئة البي بي سي إن كار (59 عاما) أصبحت أول رئيسة للقضاة على الإطلاق بعد أداء اليمين الدستورية في حفل أقيم في محاكم العدل الملكية في لندن، وهي الشخص رقم 98 في هذا المنصب الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، ويأتي بعد تقاعد رئيس القضاة السابق اللورد بورنيت.
وأشارت الهيئة إلى أن تعيينها يأتي بعد قرن من تولي النساء مهنة المحاماة لأول مرة، ووسط الجهود المبذولة للتنوع في القضاء.
وقالت ليدي كار - كما لقبت الآن - في بيان لها أنها تتطلع إلى التعامل مع هذا الدور "بطاقة وحماس وإيجابية".
--(بترا)
ر ش/ف ق
02/10/2023 17:12:48
MENAFN02102023000117011021ID1107175945
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