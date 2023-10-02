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بريطانيا: تعيين أول امرأة رئيسة للقضاة في انجلترا وويلز

10/2/2023 2:34:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 2 تشرين الأول (بترا)- أدت سو كار اليمين الدستورية اليوم الاثنين لتصبح أول مرأة ترأس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز.
وقالت هيئة البي بي سي إن كار (59 عاما) أصبحت أول رئيسة للقضاة على الإطلاق بعد أداء اليمين الدستورية في حفل أقيم في محاكم العدل الملكية في لندن، وهي الشخص رقم 98 في هذا المنصب الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، ويأتي بعد تقاعد رئيس القضاة السابق اللورد بورنيت.
وأشارت الهيئة إلى أن تعيينها يأتي بعد قرن من تولي النساء مهنة المحاماة لأول مرة، ووسط الجهود المبذولة للتنوع في القضاء.
وقالت ليدي كار - كما لقبت الآن - في بيان لها أنها تتطلع إلى التعامل مع هذا الدور "بطاقة وحماس وإيجابية".
--(بترا)
ر ش/ف ق
02/10/2023 17:12:48

MENAFN02102023000117011021ID1107175945

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