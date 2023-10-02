السياحة النيابية تطلع على الواقع السياحي في البلقاء

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السلط 2 تشرين الأول (بترا) أمجد العواملة- اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الاثنين، على واقع القطاع السياحي في محافظة البلقاء والتحديات والمشاكل التي تواجهه.

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على واقع الحال لمتابعة رؤية التحديث الاقتصادي، ومدى تقدم سير العمل، مشيرا إلى أنه جرى التأشير على نقاط الضعف لمعالجتها، ودعم نقاط القوة ورفع سويتها.

وأضاف أن محافظة البلقاء تحظى برعاية ملكية ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بشكل مباشر، وهي واجهة سياحية وتاريخية وتعليمية وتزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي تضاهي العالم، وأصبحت على قائمة التراث والخارطة العالمية، مشيرا إلى أن ترويج السلط سياحيا هو الهدف الرئيسي لوزارة السياحة ولجنة السياحة النيابية.

وأكد ياسين أهمية الاستثمار والاستدامة للمشاريع التي تنفذ وتوفير بنية تحتية متميزة للارتقاء والنهوض بالقطاع السياحي وبما يتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة.

من جهته، قال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن البلقاء تتميز بالتعايش الديني واللحمة الاجتماعية، لافتا إلى أن الهم العام في المحافظة أن يكون هنالك ميزة إضافية لمنطقة السلط وخصوصا بعد إدراجها على خارطة السياحة العالمية .

وأشار إلى أهمية ترويج السلط سياحيا وخصوصا أن المسارات السياحية فيها تغطي الجوانب التاريخية والترفيهية والسياحية والدينية، إضافة إلى وجود أربع جامعات في المحافظة تعطي أهمية سياحية للمنطقة.

وبين أن البلقاء تشهد خلال هذه الفترة حركة سياحية نشطة، إذ أن عدد السياح في تزايد كبير مقارنة بالسنوات السابقة التي مرت بها جائحة كورونا وادت الى ركود عام، لافتا إلى أن مدينة السلط ينقصها وجود فنادق لمبيت الزوار لتحقيق إقامة أطول للسائح، وتوفير فرص استثمارية وعمل لأبناء المنطقة.

ودعا أبو قاعود وزارة السياحة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات المنشآت السياحية والمطاعم داخل محافظة البلقاء، وتنظيم عمل الشاليهات وترخيصها لتعود بالنفع على الدولة من خلال الضرائب، إضافة إلى اشتراط تشغيل أردنيين فيها وتوفير وسائل السلامة العامة، لافتا إلى وجود عدد كبير من المحلات السياحية مخالفة.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة النيابية ونواب المحافظة دينا البشير وعائشة الحسنات ونواش القواقزة ومحمود الفرجات وماجد الرواشدة والدكتورة فايزة عضيبات، إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة، وتشجيع الاستثمار بمختلف المجالات لإطالة مدة إقامة السائح فيها.

من ناحيته، قدم مديرا الآثار والسياحة في محافظة البلقاء،

شرحا عن الواقع السياحي والأثري والمشاريع التي تنفذ في مجال الصيانة والتأهيل لتقديم أفضل الخدمات للزوار والسياح.

وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، أهمية تنظيم عمل المزارع والشاليهات، مبينا أن البلدية تقدم الخدمات لتلك المزارع دون أن يكون هنالك عائد مالي لها رغم أنها تؤجر بمبالغ مالية للسياح والمناسبات.

وبين أهمية تغيير صفة الاستعمال لترخيص المطاعم ومحال الكوفي شوب، لافتا إلى أن شارع الستين الذي يعتبر مقصدا للمستثمرين ولأي مشروع سياحي إلا أن معظم الأراضي الواقعة فيه خارج التنظيم والقانون لا يسمح بترخيص هذه المشاريع السياحية إلا بتغيير صفة الاستعمال.

وأشار نائب رئيس مجلس محافظة البلقاء عبدالله العدوان إلى ضرورة استغلال الميزات والإمكانات التي تتمتع بها مدينة السلط، وضرورة تنشيط السياحة فيها خاصة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي.

وقال مدير مؤسسة إعمار السلط خلدون خريسات، إن مدينة السلط تزخر بالعديد من المقومات السياحية أبرزها أنها المحافظة الوحيدة التي يوجد فيها موقعين تراث عالمي مسجلين على قائمة اليونسكو، وهما مدينة السلط والمغطس، إذ أن السلط فيها منتج كامل متكامل والعديد من المسارات السياحية.

--(بترا)

أع/م ف/رق

02/10/2023 17:10:42