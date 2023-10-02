88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 تشرين الأول (بترا)-انخفضت صادرات محافظة إربد لشهر أيلول الماضي إلى 88 مليون دولار، مقابل 107.9 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة 19 بالمئة، بحسب القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد.

وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية استأثرت بالحجم الأكبر من صادرات المحافظة بقيمة 81.6 مليون دولار تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 5.5 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.

وأوضح أنه تم تصدير ما قيمته 7 ملايين دولار حسب اتفاقية الدول العربية.

واحتل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية مركز الريادة في القطاعات التصديرية بواقع 78 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات العلاجية بصادرات بلغت 3,7 مليون دولار ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بقيمة 2.5 مليون دولار.

فيما توزعت باقي الصادرات على القطاعات الإنشائية والهندسية والبلاستيكية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والورق والكرتون والتعبئة والتغليف.

وبين أبو حسان أن صادرات غرفة صناعة اربد الى أميركا شكلت ما نسبته 70 بالمئة من صادرات المحافظة، منها 90 بالمائة من قطاع المحيكات.

وكانت حصة الدول العربية من الصادرات 9.3 بالمئة، والباقي توزعت على أسواق دول الاتحاد الأوروبي وكندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.

--(بترا)

م.ق/ف ق

02/10/2023 17:06:15