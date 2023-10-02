88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 تشرين الأول (بترا)-انخفضت صادرات محافظة إربد لشهر أيلول الماضي إلى 88 مليون دولار، مقابل 107.9 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة 19 بالمئة، بحسب القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد.
وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية استأثرت بالحجم الأكبر من صادرات المحافظة بقيمة 81.6 مليون دولار تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 5.5 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.
وأوضح أنه تم تصدير ما قيمته 7 ملايين دولار حسب اتفاقية الدول العربية.
واحتل قطاع المحيكات والصناعات الجلدية مركز الريادة في القطاعات التصديرية بواقع 78 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات العلاجية بصادرات بلغت 3,7 مليون دولار ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بقيمة 2.5 مليون دولار.
فيما توزعت باقي الصادرات على القطاعات الإنشائية والهندسية والبلاستيكية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والورق والكرتون والتعبئة والتغليف.
وبين أبو حسان أن صادرات غرفة صناعة اربد الى أميركا شكلت ما نسبته 70 بالمئة من صادرات المحافظة، منها 90 بالمائة من قطاع المحيكات.
وكانت حصة الدول العربية من الصادرات 9.3 بالمئة، والباقي توزعت على أسواق دول الاتحاد الأوروبي وكندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.
--(بترا)
م.ق/ف ق
02/10/2023 17:06:15
MENAFN02102023000117011021ID1107175943
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