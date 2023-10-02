سياحة جرش تحتفل باليوم العالمي للسياحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 2 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية سياحة جرش، بالتعاون مع بلدية جرش، بيوم السياحة العالمي، الذي جاء هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".
وقال نائب محافظ جرش محمد العوامرة، إن مثل هذه المناسبات من شأنها رفع سوية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في سبيل إبراز الوجه السياحي المشرق للمملكة بشكل عام وللمدينة بشكل خاص.
وأكد رئيس البلدية أحمد العتوم، أن البلدية تعمل يدا بيد مع وزارة السياحة ممثلة بمديرية سياحة جرش، على تطوير الواقع السياحي من خلال وضع خطة شمولية للمدينة وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية السياحية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، إلى النقلة النوعية التي ينتهجها مجلس المحافظة لدعم القطاع السياحي نظرا لأهميته بتقديم المدينة كوجهة سياحية مميزة تحتوي مختلف أنواع السياحة، داعيا إلى تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لاستثمار نقاط القوة في المدينة ومعالجة نقاط الضعف وتحويلها لفرص حقيقية تؤدي بالنهاية المأمولة لتحسين الواقع السياحي في المحافظة.
وقال مدير سياحة جرش حسام المحارمة، إن الوزارة لن تتوانى عن دعم الفعاليات السياحية التي من شأنها دعم الترويج للموقع الأثري وفق خطة استراتيجية ساعدتها المديرية بإشراف وزارة السياحة والآثار، مبينا أهمية الاحتفال بهذا اليوم لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الاستثمار في السياحة والتي تنعكس إيجابا على الخدمات الفضلى المقدمة لزوار ومرتادي المواقع السياحية والأثرية .
واشتمل الحفل الذي حضره، العين مفلح الرحيمي والعين ميسون العتوم ورئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، على عروض قدمتها فرق الحسين الموسيقية والجيش الروماني وقيروان جرش وعزف منفرد للفنان امجد النواصرة، وافتتاح بازار المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية، وإنارة مدخل الموقع بالشموع ومعرض للوحات فنية للأطفال وتكريم العوامرة وعدد من ممثلي القطاعات وموظفي مديرية سياحة جرش.
--(بترا)
ع ف/رق
02/10/2023 17:04:19
MENAFN02102023000117011021ID1107175942
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