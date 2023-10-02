سياحة جرش تحتفل باليوم العالمي للسياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 2 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية سياحة جرش، بالتعاون مع بلدية جرش، بيوم السياحة العالمي، الذي جاء هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

وقال نائب محافظ جرش محمد العوامرة، إن مثل هذه المناسبات من شأنها رفع سوية العمل التشاركي بين مختلف الجهات في سبيل إبراز الوجه السياحي المشرق للمملكة بشكل عام وللمدينة بشكل خاص.

وأكد رئيس البلدية أحمد العتوم، أن البلدية تعمل يدا بيد مع وزارة السياحة ممثلة بمديرية سياحة جرش، على تطوير الواقع السياحي من خلال وضع خطة شمولية للمدينة وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية السياحية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، إلى النقلة النوعية التي ينتهجها مجلس المحافظة لدعم القطاع السياحي نظرا لأهميته بتقديم المدينة كوجهة سياحية مميزة تحتوي مختلف أنواع السياحة، داعيا إلى تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لاستثمار نقاط القوة في المدينة ومعالجة نقاط الضعف وتحويلها لفرص حقيقية تؤدي بالنهاية المأمولة لتحسين الواقع السياحي في المحافظة.

وقال مدير سياحة جرش حسام المحارمة، إن الوزارة لن تتوانى عن دعم الفعاليات السياحية التي من شأنها دعم الترويج للموقع الأثري وفق خطة استراتيجية ساعدتها المديرية بإشراف وزارة السياحة والآثار، مبينا أهمية الاحتفال بهذا اليوم لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الاستثمار في السياحة والتي تنعكس إيجابا على الخدمات الفضلى المقدمة لزوار ومرتادي المواقع السياحية والأثرية .

واشتمل الحفل الذي حضره، العين مفلح الرحيمي والعين ميسون العتوم ورئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، على عروض قدمتها فرق الحسين الموسيقية والجيش الروماني وقيروان جرش وعزف منفرد للفنان امجد النواصرة، وافتتاح بازار المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية، وإنارة مدخل الموقع بالشموع ومعرض للوحات فنية للأطفال وتكريم العوامرة وعدد من ممثلي القطاعات وموظفي مديرية سياحة جرش.

--(بترا)

ع ف/رق

02/10/2023 17:04:19