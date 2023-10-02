الأمانة تنظم ورشة بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- نظمت أمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو في الأردن، اليوم الاثنين، ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان، إن الوصول إلى المعلومات يعد حجر الأساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة، مشيرا إلى أن الهدف من البروتوكولات الجديدة هو ضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيد عن التعقيد.

من جهته، أكدت ممثلة اليونسكو في الأردن مين جيونغ كيم، الحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات التي تسهم في عدم تفعيل القانون، داعية إلى وضع بروتوكولات في مؤسسات تعطي الأولوية لأفضل الممارسات في مجال الوصول إلى المعلومات بما يتوافق مع التشريعات القائمة في الأردن.

وتأتي الورشة التي أدارها الخبير القانوني محمد قطيشات، لتأكيد الشراكة والالتزام بين المنظمات على محاور تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، وتدعيم الحق الديمقراطي في الحصول على المعلومات، ولتحديد استراتيجيات الأمانة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات وتأطير خطة عمل ترتكز على أفضل الممارسات، مع الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة العامة وتلك الصادرة عن الوحدات الإدارية.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

02/10/2023 16:31:18