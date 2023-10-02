الأمانة تنظم ورشة بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- نظمت أمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو في الأردن، اليوم الاثنين، ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.
وقال نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في الأمانة حاتم الهملان، إن الوصول إلى المعلومات يعد حجر الأساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة، مشيرا إلى أن الهدف من البروتوكولات الجديدة هو ضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيد عن التعقيد.
من جهته، أكدت ممثلة اليونسكو في الأردن مين جيونغ كيم، الحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات التي تسهم في عدم تفعيل القانون، داعية إلى وضع بروتوكولات في مؤسسات تعطي الأولوية لأفضل الممارسات في مجال الوصول إلى المعلومات بما يتوافق مع التشريعات القائمة في الأردن.
وتأتي الورشة التي أدارها الخبير القانوني محمد قطيشات، لتأكيد الشراكة والالتزام بين المنظمات على محاور تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، وتدعيم الحق الديمقراطي في الحصول على المعلومات، ولتحديد استراتيجيات الأمانة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات وتأطير خطة عمل ترتكز على أفضل الممارسات، مع الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة العامة وتلك الصادرة عن الوحدات الإدارية.
--(بترا)
ع ع/م ف/رق
02/10/2023 16:31:18
MENAFN02102023000117011021ID1107175941
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