المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في المفرق لتزويد مزارع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الاثنين، 4 اعتداءات كبيرة على خط ناقل قطره 8 إنش بمنطقة السويلمة في محافظة المفرق.
وقالت الوزارة في بيان، إن معلومات توفرت لديها تفيد بوجود اعتداءات في المنطقة، وجرى بالتنسيق مع إدارة مياه المفرق والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملة، ضبطت خلالها اعتداءات على خطوط لتزويد مزارع بالمياه.
وأضافت أن العمل جار لتحديد المعتدين، وإعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم إيداعها للقضاء لاستكمال التحقيق ومعرفة الفاعلين.
وشدد البيان على أن الوزارة ستواصل حملتها بنفس الوتيرة والخطى بالتعاون مع الجهات كافة، مشيدة بجميع الجهود الرسمية في هذا المجال.
--(بترا)
ي ع/ن ح/رق
02/10/2023 16:27:14
MENAFN02102023000117011021ID1107175940
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