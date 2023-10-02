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المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في المفرق لتزويد مزارع

10/2/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الاثنين، 4 اعتداءات كبيرة على خط ناقل قطره 8 إنش بمنطقة السويلمة في محافظة المفرق.
وقالت الوزارة في بيان، إن معلومات توفرت لديها تفيد بوجود اعتداءات في المنطقة، وجرى بالتنسيق مع إدارة مياه المفرق والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملة، ضبطت خلالها اعتداءات على خطوط لتزويد مزارع بالمياه.
وأضافت أن العمل جار لتحديد المعتدين، وإعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم إيداعها للقضاء لاستكمال التحقيق ومعرفة الفاعلين.
وشدد البيان على أن الوزارة ستواصل حملتها بنفس الوتيرة والخطى بالتعاون مع الجهات كافة، مشيدة بجميع الجهود الرسمية في هذا المجال.
--(بترا)
ي ع/ن ح/رق
02/10/2023 16:27:14

MENAFN02102023000117011021ID1107175940

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