انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك لترويج الاستثمار في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- عقدت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني المشترك (Team Jordan)، برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وبمشاركة أكثر من 30 جهة من وزارات ومؤسسات حكومية وعامة وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والقطاع الخاص.

وأكدت السقاف، أن انعقاد هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوصيات استراتيجية ترويج الاستثمار 2023-2026، التي أطلقتها الوزارة، أخيرا، كإحدى مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي 2033، مبينا أن الهدف من تشكيل الفريق بتركيبته الحاليَّة هو لتوحيد الخطاب والسردية وجهود ترويج الاستثمار بين مؤسسات الدولة من حيث الرسائل الترويجية الموجهة الى المستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية، وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الحملات الترويجية داخل وخارج المملكة.

وتابعت، ان الهدف من تشكيل الفريق أيضا، مساعدة وزارة الاستثمار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لرفعها على منصة invest.jo، وتزويدها بأسماء المستثمرين المحتملين، وذلك لغايات توحيد الجهود كون وزارة الاستثمار وبموجب قانون البيئة الاستثمارية هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

وأشارت السقاف إلى أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، للوصول الى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الاجتماع تم تقديم عروض من المدراء المعنيين في وزارة الاستثمار، تتعلق بأخر التطورات على البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار وملخصاً عن استراتيجية ترويج الاستثمار والدور الذي يجب على كل جهة من القطاعين العام الخاص القيام به، إضافة الى استعراض أحدث التطورات على منصة invest.jo.

كما جرى استعراض أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

يذكر انه تم اعتماد خطة عمل للفريق تتضمن المتطلبات ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية، بهدف تفعيل عمل الفريق وتمكينه من تحقيق أهدافه.

--(بترا)

ر ش/رق

02/10/2023 16:22:51