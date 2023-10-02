انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي LCOY 2023، الذي تنظمه وزارتا الشباب والبيئة، بالشراكة مع يونيسف الأردن، وهيئة أجيال السلام، وجامعة الحسين التقنية، بمشاركة 200 شاب وشابة من محافظات المملكة كافة.

ويهدف المؤتمر الذي يقام للعام الثالث على التوالي، إلى مناقشة دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر وصولا إلى إعلان البيان الشبابي تجاه التغير المناخي والذي سيتضمن سياسات ملموسة يضعها الشباب، من شأنها تعزيز التزام الشباب في مواجهة هذه الظاهرة العالمية والتكيف معها، والتي ستقدم في قمة تغير المناخ COP28 التي ستعقد في دبي الشهر المقبل.

وقال وزير الشباب محمد النابلسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي يعد دورا رئيسيا لما تتطلبه مواجهة هذه الظاهرة من حلول ابتكارية يقودها الشباب.

وبين حرص الوزارة على تعزيز دور الشباب تجاه البيئة من خلال برامج الاستراتيجية الوطنية للشباب والملتقيات الوطنية الريادية في البيئة والاقتصاد الأخضر واعتماد البيئة كأحد المجالات الرئيسية في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وتوطين المبادرات الشبابية البيئية، واحتضان المشاريع الريادية في البيئة والعمل المناخي في حاضنات الأعمال والابتكار في الوزارة .

وأشار النابلسي إلى أن قيادة الشباب للعمل البيئي والمناخي تزايد عبر السنوات السابقة وهو ما يعد مؤشرا على وعي الشباب وإدراكهم لمختلف التحديات والقضايا العالمية وأثر مشاركتهم الفاعلة في مواجهتها والتخفيف من آثارها.

من جانبه، أكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الشبابي، في الحد من خطورة ظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال ممارساته الفضلى في عملية الحد والتكيف معها، وإطلاعه على كل المستجدات العالمية المتعلقة بظاهرة التغير المناخي، ومحاولة تطبيقها وطنيا وبما ينسجم وتوجهات الدولة الأردنية الرامية إلى ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف أن وزارة البيئة تسعى دائما إلى إشراك قطاع الشباب في الكثير من البرامج والفعاليات الدولية والوطنية، والتعامل معهم كجزء أساسي من منظومة العمل البيئي، التي تسعى إلى إحراز الكثير من النجاحات والتقدم في مجال التصدي والحد من ظاهرة التغير المناخي، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للمبادرات والأفكار التي يطرحها الشباب وتحديدا فيما يتعلق بالتغير المناخي، والتي تؤكد أهمية التعاون مع الوزارة في مواجهة التحديات المناخية التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مساحات المعمورة كافة.

من جهته، قال ممثل "اليونيسف" في الأردن، فيليب دوامل "يجب تمكين الشباب وتعليمهم ومنحهم منصة للمشاركة في الجهود المبذولة للتصدي للتحدي المتمثل في تغير المناخ، والذي يهدد رفاهيتهم ومستقبلهم، جنبا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وتلتزم اليونيسف بتمكين الشباب من أخذ زمام المبادرة في العمل المناخي".

من جهته، أعرب رئيس هيئة أجيال السلام الدكتور مهند عربيات، عن فخره بالمشاركة في تنظيم المؤتمر للعام الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن تحفيز العمل المناخي الشبابي، والعمل مع الطاقات الشبابية المحلية ودعمها بالمهارات والأدوات لقيادة مبادرات بيئية تعالج المشكلات المجتمعية المختلفة، يأتي على قائمة أولويات أجيال السلام".

وأضاف "نتطلع للأثر الذي سيتركه هذا المؤتمر على الشابات والشباب المشاركين من مختلف أنحاء المملكة، وإلى الحلول والتوصيات التي سيقترحونها خلال الجلسات من أجل تفعيل أجندة عمل مناخي مستلهمة منهم".

وعلى هامش المؤتمر سيقام يوم مفتوح للمبادرات والمشاريع الشبابية الخضراء، ومعرض الوظائف الخضراء، في جامعة الحسين التقنية.

--(بترا)

س ح/رق

02/10/2023 16:14:01