2.6% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وبحسب التقرير، حقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبه بلغت 4.3 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
--(بترا)
و ر /م ف/ف ق
02/10/2023 15:43:28
MENAFN02102023000117011021ID1107175936
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