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2.6% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

10/2/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وبحسب التقرير، حقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبه بلغت 4.3 بالمئة، وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
--(بترا)
و ر /م ف/ف ق
02/10/2023 15:43:28

MENAFN02102023000117011021ID1107175936

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