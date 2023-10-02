الملك يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)– أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب جلالته عن تعازيه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف قوة دفاع البحرين المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أخيرا، وإدانته لهذا العمل الجبان.

وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء بمملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي له.

كما عبر جلالته عن تعازيه لأسر الشهداء، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

--(بترا)

ن ح/ف ق

02/10/2023 15:52:59