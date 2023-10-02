Monday, 02 October 2023 10:08 GMT

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل البحريني

10/2/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)– أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتم التأكيد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب جلالته عن تعازيه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف قوة دفاع البحرين المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أخيرا، وإدانته لهذا العمل الجبان.
وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء بمملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي له.
كما عبر جلالته عن تعازيه لأسر الشهداء، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
--(بترا)
ن ح/ف ق
02/10/2023 15:52:59

MENAFN02102023000117011021ID1107175935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث