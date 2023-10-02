الأردن يشارك في اجتماع مجلس أمناء مرصد حقوق الإنسان العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 2 تشرين الأول (بترا)- بدأت في القاهرة اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.

وشارك في الاجتماع من الأردن، عضو مجلس أمناء المرصد ياسرة غوشة، و رئيس لجنة الاتصال و الإعلام بالمرصد، رسمية الكعابنة.

وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبد الرحمن العسومي، تحضيرات البرلمان العربي والمرصد بالشراكة مع مجلس النواب المصري، لتنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في تشرين الثاني المقبل.

وبحث الاجتماع خطط واستراتيجيات المرصد العربي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، وتطوير أدوات وآليات عمل المرصد، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عربياً وإقليمياً ودوليا.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/ف ق

02/10/2023 15:28:43