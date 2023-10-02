الأردن يشارك في اجتماع مجلس أمناء مرصد حقوق الإنسان العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 2 تشرين الأول (بترا)- بدأت في القاهرة اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع من الأردن، عضو مجلس أمناء المرصد ياسرة غوشة، و رئيس لجنة الاتصال و الإعلام بالمرصد، رسمية الكعابنة.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبد الرحمن العسومي، تحضيرات البرلمان العربي والمرصد بالشراكة مع مجلس النواب المصري، لتنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في تشرين الثاني المقبل.
وبحث الاجتماع خطط واستراتيجيات المرصد العربي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، وتطوير أدوات وآليات عمل المرصد، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عربياً وإقليمياً ودوليا.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
02/10/2023 15:28:43
MENAFN02102023000117011021ID1107175934
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