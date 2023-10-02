أعيان يلتقون عددا من المكفوفين من حملة درجة الدكتوراة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الأول (بترا)- التقى عدد من أعضاء مجلس الأعيان، برئاسة مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، عددا من المكفوفين من حملة شهادة الدكتوراة، للاستماع إلى أبرز مطالبهم والمعيقات التي تواجههم.

وحضر اللقاء، الذي جرى بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، كل من الأعيان، الدكتور خالد الكلالدة، والدكتور لبيب الخضرا، والمهندس خالد رمضان، وتناول عددا من المحاور، أبرزها توفير فرص عمل للمكفوفين في مختلف الجامعات الأردنية.

وأكد العين الرحيمي، أهمية إشراك ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على حقوقهم في التنافس على الوظائف وفرص العمل، مشيرا إلى إيلاء جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه بذوي الإعاقة ودعمهم في مختلف المجالات.

وقال بعد الاستماع لمطالب المكفوفين، إن المجلس سيعمل على متابعتها مع المعنيين، وتقديم الدعم لتنفيذها وضمان حصولهم على فرص عمل تناسب قدراتهم وكفاءتهم خاصة كأكاديميين في الجامعات الرسمية.

من جانبهم، طالب المكفوفون من حملة الدكتوراة، بتعيينهم في الجامعات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس على الوظائف الأكاديمية، مبدين استعداهم للتقدم لأي اختبارات أو مقابلات لتحديد قدراتهم الأكاديمية ومقدرتهم على شغر هذه الوظائف بالاستعانة بوسائل التعلم الحديثة.

بدورهم، أبدى الأعيان، اعتزازهم بأصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة، الذين تحدوا كل المعيقات في الحصول على درجات علمية عليا بعزيمة وإصرار، والوصول إلى مبتغاهم وإثبات قدرتهم على أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمعات.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

02/10/2023 15:22:29